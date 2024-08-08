慘！能高越嶺道遭風災毀橋路損 封園整修至今年底

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受凱米颱風影響封園至今，經林業署南投分署派員踏勘評估發現，沿線步道、橋梁等設施損壞嚴重，部分路段更持續有崩塌落石情形，決定能高越嶺道西段及天池山莊將延長休園至12月31日。

能高越嶺國家步道西段在國內登山界頗負盛名，路線上天池山莊有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所。日前因凱米颱風休園，風災後考量登山安全，原訂8月10日開放，但今再公告暫停開放延至今年底。

林業署南投分署指出，能高越嶺國家步道西段於去年至今，接連受到杜蘇芮、卡努及0403花蓮地震等天災，沿線步道設施損壞嚴重，後經修復開放，不料7月底又遭凱米颱風侵襲，經派員現場踏勘確認，同樣又是受損嚴重，決定延長休園。

經踏勘發現，能高越嶺國家步道西段沿線，有1座橋梁受損，並沖毀1座橋梁及6座棧道；另0至1K、3.2至4K、6K、10K等5處上下邊坡崩塌嚴重不穩定，仍有持續崩塌落石情形，民眾登山通行恐受阻，且有很大的安全疑慮。

該分署表示，該路線0.3K上邊坡屬於極不穩定的新生崩塌地點，搶通後仍崩塌不斷，0.5K、0.6K、0.8K上邊坡崩塌也持續擴大，隨時有路基流失步道中斷可能性，0至3K因此於去年4月起封閉至今期間，山友必須改走雲天宮入口路線。

考量能高越嶺西段0至1K地質破碎，常因極端氣候造成坍方，為避開崩塌落石不穩定區域，該分署將整修地質相對穩定的雲天宮入口路線，後續取代原主線0至1K，並進行能高越嶺主線3K只13.2K易崩塌路段復建，以維持全線暢通。

林業署南投分署表示，雲天宮0至1K將改善縱向坡度及適度增加寬度，以降低難度，預估較原雲天宮路線未整修前可減少行走時間約1小時，同步復建主線易崩塌路段，為因應施工，初估暫停開放延長至12月31日，再視施工狀況公告。

能高越嶺道西段封閉期間，天池山莊同樣暫停開放，原已核准住宿遊客，將可全額退費，有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放、退費等相關訊息，隨時公告於天池山莊網站，民眾可上網查詢。