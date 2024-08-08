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日月潭多處步道封閉中 水社大山受損嚴重短期將難開放

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前暫時封閉禁止進入。圖／日管處提供
廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前暫時封閉禁止進入。圖／日管處提供

凱米颱風日月潭地區造成不少損壞，廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山、頭社後尖山、往返日月潭銃櫃及水里二坪山的水沙連古道，因位處山區，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前大多暫時封閉禁止進入，雖全力搶修，但萬人泳渡活動前很難能夠修復開放。

日管處指出，水社大山為日月潭最高峰，海拔2059公尺，曾是台灣小百岳之一，後因山高路遠而除名，但便利的交通，依然是山友心目中熱門的中級山路線，只是受凱米颱風侵襲，日月潭國家風景區表示，因步道邊坡土石崩落及路基掏空而封閉。

凱米颱風尤其造成日月潭國家風景區內水社大山、後尖山及水沙連古道，其中水社大山位於日月潭青年活動中心的登山口，遭土石流覆蓋，發現附近林地大面積崩塌，日管處將會同林保署南投分署等相關單位會勘後，研擬崩塌地整治及步道維修計畫再開放。

日管處說，山友攀登水社大山途中可鳥瞰日月潭，是熱門的中級山路線，這次凱米帶來超過2000公釐的驚人雨量，造成水社大山爆發土石流外，頭社後尖山步道、水沙連古道也出現受損嚴重路段，貓囒山共用步道、松柏崙步道的下邊坡土石流失，目前都在封閉中，請遊客暫時勿前往。

此外，在搶修後，現在向山往眺望平台步道上邊波的土石沖刷，管理科回報土石崩塌已清理完畢，已安排廠商以高壓機清洗步道、欄杆的青苔，將待清洗完畢無誤後再行開放；而看見拉魯平台步道路段基礎掏空，經勘查損害狀況後無立即危險性，目前封閉中待評估工程及經費。

廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前暫時封閉禁止進入。圖／日管處提供
廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前暫時封閉禁止進入。圖／日管處提供
廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前暫時封閉禁止進入。圖／日管處提供
廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前暫時封閉禁止進入。圖／日管處提供

凱米颱風 土石流 日月潭

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