聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭多處步道封閉中 水社大山受損嚴重短期將難開放
凱米颱風對日月潭地區造成不少損壞，廣受遊客喜愛的登山路線日月潭水社大山、頭社後尖山、往返日月潭銃櫃及水里二坪山的水沙連古道，因位處山區，部分路段遭崩落土石覆蓋，甚至有步道路基流失，目前大多暫時封閉禁止進入，雖全力搶修，但萬人泳渡活動前很難能夠修復開放。
日管處指出，水社大山為日月潭最高峰，海拔2059公尺，曾是台灣小百岳之一，後因山高路遠而除名，但便利的交通，依然是山友心目中熱門的中級山路線，只是受凱米颱風侵襲，日月潭國家風景區表示，因步道邊坡土石崩落及路基掏空而封閉。
凱米颱風尤其造成日月潭國家風景區內水社大山、後尖山及水沙連古道，其中水社大山位於日月潭青年活動中心的登山口，遭土石流覆蓋，發現附近林地大面積崩塌，日管處將會同林保署南投分署等相關單位會勘後，研擬崩塌地整治及步道維修計畫再開放。
日管處說，山友攀登水社大山途中可鳥瞰日月潭，是熱門的中級山路線，這次凱米帶來超過2000公釐的驚人雨量，造成水社大山爆發土石流外，頭社後尖山步道、水沙連古道也出現受損嚴重路段，貓囒山共用步道、松柏崙步道的下邊坡土石流失，目前都在封閉中，請遊客暫時勿前往。
此外，在搶修後，現在向山往眺望平台步道上邊波的土石沖刷，管理科回報土石崩塌已清理完畢，已安排廠商以高壓機清洗步道、欄杆的青苔，將待清洗完畢無誤後再行開放；而看見拉魯平台步道路段基礎掏空，經勘查損害狀況後無立即危險性，目前封閉中待評估工程及經費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言