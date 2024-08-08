中友開發里山森活度假村 居民憂衝擊地下水源

中友百貨集團在埔里鎮推動度假村開發案，居民憂心未來度假村用水衝擊當地地下水源，今天要求業者應先進行每年豐、枯水季各2次地下水位調查，收集至少2年數據才能環評審議。

中友百貨集團埔里農莊股份有限公司規劃在埔里鎮廣成里開發里山森活度假村。居民今天成立地下水位調查小組，自發性量測地下水井水位，更訴求南投縣政府嚴格把關，要求業者應先進行每年豐枯水季各2次地下水位調查，收集至少2年數據才能進入環評會議審議。

守護台灣白魚永續棲地自救會發言人、一新里長林宥岑說，埔里農莊3件開發案破壞山林遭罰新台幣190萬元，嚴重威脅在地用水及山坡安全，居民抗議超過半年，其中占地達114.06公頃的里山森活度假村開發案超抽地下水，當地農民將面臨無水可用困境。

林宥岑說，一新里、廣成里等周邊是水資源利害關係人，日前環評前公開會議上，居民強烈要求開發案進入環評審議前，應先進行一新里、廣成里等周邊地下水位豐枯水期變化量測、地下水涵養量、抽水總量調查。

林宥岑表示，雖然南投縣環保局承諾，業者送件前須引用2年內具代表性數據，但自救會強調業者須調查豐枯水季各2次地下水位至少2年；自救會也學習如何量測水位，記錄現有水井豐枯水期變化，可與業者資料比對，督促縣府、環評委員把關，不能草率通過環評。

林宥岑也指出，颱風凱米過後，上游沖下土砂掩埋台灣白魚棲地，若上游持續開發，裸露面積持續增加，水土保持功能持續劣化，未來降雨對於溪流棲地生態威脅恐更嚴重，台灣白魚未來岌岌可危。

監督施政聯盟召集人陳椒華出席記者會說，埔里農莊公司在一新里、廣成里開發量太大，居民先前在環評前公開會議表達擔憂無水可用，為了解開發案對地下水影響，南投縣政府應確認10公里範圍內地下水蘊藏量並要求業者調查豐枯水位，才是負責任作法。

埔里農莊公司表示，開發事業計畫深鑿水井符合相關規定，園區基地所屬地下水井取自受壓含水層，與較淺普通井、溪流湧水點分屬不同含水層，經抽水試驗觀測結果分析，園區內抽水井不影響台牛坑溪既有湧水點；有關監測期間依縣府相關規定配合辦理。