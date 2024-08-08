麟洋配奪金為元素 埔鹽順澤宮這日起發「限量版冠軍帽」
巴黎奧運羽球男雙麟洋配奪金，彰化縣埔鹽順澤宮特別以麟洋配為元素，製作2000頂限量版宮帽，10日起每天發500頂與民眾分享喜悅，發完為止。
順澤宮今天向媒體表示，奪冠是認真打拚與堅持結果，每一名代表國家參加奧運的選手都是台灣英雄，奪牌是選手目標，但不以成敗論英雄才是國人應有態度，感謝選手付出、背後支援的教練團、醫療團隊、工作人員，以及為台灣隊加油的每個人。
順澤宮說，這次限量版宮帽特別以「奧運羽球男雙金牌麟洋配」為元素設計，印有「No.1」，「1」則是台灣圖案，目前正在趕製中，8月10日上午9時開始每天發500頂，共限量發送2000頂，希望與大家共同分享喜悅與榮耀。
挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）2019年參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，因頭上戴著印有「順澤宮」字樣的帽子爆紅，順澤宮宮帽也因此被稱為「冠軍帽」。
順澤宮說，「冠軍帽」從2019年9月發送至今，已發65萬頂，除了台灣各地民眾造訪，也有不少國外遊客特地來索取。
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