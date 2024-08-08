影／甜甜蜜蜜大聲說愛你 豐原農會父親節食農教育親子同樂

「父親節快樂」，台中市豐原區農會今天舉辦蜜蜂與蜂蜜食農教育體驗活動，吸引許多親子參加，小朋友們齊喊父親節快樂，表達今天活動主題「甜甜蜜蜜大聲說愛你」；多位父母陪著小孩體驗活動，也有父親玩得比孩子還起勁。

台中市豐原區蜜蜂與蜂蜜食農教育體驗活動，豐原區農會今天在豐原區農會朴子辦事處辦理「甜甜蜜蜜．大聲說愛你」活動，邀請東之寶幼兒園的親子參加。

活動內容有親子俏皮蔬果印環保蜂蠟布製作體驗，台上老師講解後，父母和小孩挑選切片蔬果蓋上特殊圖案，看到作品後都很有成就感。

豐原區農會家政班提供趣味小熊壓模蜂蜜吐司DIY及蜂蜜檸檬涼飲品嘗，了解蜂蜜在餐桌的用途；也配合政府推廣閱讀，以活潑方式展示農糧署電子書繪本「黑熊的蜂蜜甜滋滋」，提升現場親子互動溫度，在豐原青農曾芷淳帶領下，讓民眾看到蜂箱與蜜蜂，認識蜜蜂產地知識。

豐原區農會推廣部主任吳炫東表示，農會除了柑橘和大蔥外也有養蜂產銷班，今天講師為豐原青農曾芷淳，希望透過蜂蜜食農教育活動帶給親子從產地到餐桌完整體驗，讓孩童對父母表達愛意和感謝，也讓參與民眾有個非常難忘的父親節。

東之寶與會老師黃靜燕表示，這次受邀參與豐原農會辦理的蜂蜜食農教育活動，增進親子們認識在地特色農作物蜂蜜，了解蜜蜂的生長環境，也透過五感體驗刺激孩童大腦發展，很有意義的活動，希望未來能持續合作辦理。