轉彎愛切西瓜…彰化和美道周路、鹿和路口 車頻撞分隔島

彰化縣政府在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，已發生至少5件汽車撞上分隔島車禍。縣議員賴清美建議在庇護島上設置大型防撞桿，提醒駕駛人注意，縣府交通處表示將會勘通盤改善。

和美鎮道周路與鹿和路口附近有鎮公所、市場及銀行，車流量大，是易肇事路口，為維護行人安全，加上地方支持，縣府動用432萬元，除設置包括行人庇護島防止汽車左轉撞到行人外，並重新鋪設路面、施設號誌及標線，打造友善行人路口。

此一路口上月19日完工，還未驗收，至今不到3周，已知至少發生5件車禍。有民眾質疑行人庇護島設置後，車禍才變多，但有更多民眾支持行人庇護島，認為「駕駛人愛切西瓜，轉彎不擺頭」才車禍。

警方分析，疑因駕駛人不熟悉新改善的路口，未依標線行駛，提前轉彎「切西瓜」（大彎小轉），才撞上或騎上分隔島，另汽車A柱、路口植栽及庇護島過低，影響視線，也是可能原因。