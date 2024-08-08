國泰中市西屯蓋大樓 釀人行道塌陷？

台中市西屯區大容西街與大墩20街口的人行道最近部分塌陷，有居民懷疑和國泰建設在附近興建大樓抽取地下水，以及經側溝排水進南屯溪有關。水利局昨天上午與相關單位會勘，協調後，請負責國泰建設排水的三井工程以專管排水，不再經道路側溝，另並負責把人行道塌陷處修復。

國泰建設興建的「國泰置地廣場」位於中港路上、台中捷運市府站的東側，基地原先是愛買中港店，目前計畫建造34層、 175 公尺高的商辦大樓，距大容西街與大墩20街口僅數十公尺，附近並有許多社區住家。

居民張豐年說，道路旁的側溝年限已久，大概已有些縫隙，以往下雨才會淹水，不會太嚴重，但工地持續抽取地下水是一、二年，排出來的水很大，對側溝的影響就很嚴重，至於塌陷處不僅是上面，下面應該還有一大片，甚至旁邊房子都受影響，希望能進一步檢測。

不過，當地何成里長田貴玉說，人行道以前就塌了，每年只要下大雨、颱風都會塌，市府查看水保即知。

三井工程人員說，抽排水前都有經過測試，並注意排水量，不致造成側溝影響。工程年初即施工，塌陷並未發生，直到凱米颱風來襲1、2天後，才出現人行道塌陷情形，可能和颱風暴雨致水溝滿水才是更直接原因。

水利局副局長韓乃斌綜合會勘意見後表示，最重要是先把側溝修復，才能進行地面下檢視。經現場協調，三井工程同意塌陷處附近以專管排水，另負責把人行道塌陷處修復，同時在施設專管前後，須經常監測，不致造成附近側溝等的影響。