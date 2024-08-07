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慶祝奧運奪金 台中8月8日起4天羽球館優惠、運動中心免費
致敬奧運戰士並迎接父親節，台中市國民暨兒童運動中心，8月8日到11日連續4天游泳池及健身房市民免費，26家羽球場推88折優惠，一起健康動起來。
台中市運動局代理局長游志祥指出，配合全球奧運掀運動熱潮，台中朝馬、北區及南屯國民運動中心，長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園，連續4天游泳池及健身房免費。
「麟洋配」在奧運二次奪金牌，中市運動局指出，8月8日至8月11日，連續4天多家羽球館打88折。
配合的民營羽球場館包括中科活力羽球館、環中羽毛球舘、群岳羽球概念舘、大都會羽球福華館、大都會羽球永春館、大都會羽球經貿館、大都會羽球崇德館、羽揚羽球會館、福雅羽球會館、后里丞鈺羽球館、東原羽球館、傳羽運動館忠興羽球館、佛雷斯羽球館 、冠軍永安羽球館、冠軍國光羽球館、台中展躍羽球館、豐東羽球館、鴻毅國際羽球館、洲際羽球館、永翔羽球館、大墩羽球館大墩館、大墩羽球館大慶館、大墩羽球館洲際館、大翔羽球館、帥宏羽球館等26家。
父親節運動專案，例如朝馬國運推出男性購買健身課程只要888元，兩人同行再打95折；北區國運則推出當日申辦健身或游泳月卡享9折優惠；長春及大里國運推出父親當日進入游泳池及體適能中心享免費進場優惠，陪同者享單次入場8折優惠；潭子國運推出健身月卡888元優惠，而南屯國運推出父親節快閃活動，健身課程有相關優惠等。
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