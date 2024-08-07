慶祝奧運奪金 台中8月8日起4天羽球館優惠、運動中心免費

致敬奧運戰士並迎接父親節，台中市國民暨兒童運動中心，8月8日到11日連續4天游泳池及健身房市民免費，26家羽球場推88折優惠，一起健康動起來。

台中市運動局代理局長游志祥指出，配合全球奧運掀運動熱潮，台中朝馬、北區及南屯國民運動中心，長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園，連續4天游泳池及健身房免費。

「麟洋配」在奧運二次奪金牌，中市運動局指出，8月8日至8月11日，連續4天多家羽球館打88折。

配合的民營羽球場館包括中科活力羽球館、環中羽毛球舘、群岳羽球概念舘、大都會羽球福華館、大都會羽球永春館、大都會羽球經貿館、大都會羽球崇德館、羽揚羽球會館、福雅羽球會館、后里丞鈺羽球館、東原羽球館、傳羽運動館忠興羽球館、佛雷斯羽球館 、冠軍永安羽球館、冠軍國光羽球館、台中展躍羽球館、豐東羽球館、鴻毅國際羽球館、洲際羽球館、永翔羽球館、大墩羽球館大墩館、大墩羽球館大慶館、大墩羽球館洲際館、大翔羽球館、帥宏羽球館等26家。