宣布罷免于北辰連署書過第一門檻 游智彬稱送件有策略

台灣新社發起人游智彬6月發起罷免桃園市無黨籍議員于北辰，今天下午5時在于的服務處前開記者會，宣布手中罷免連署書超過3千6百份，突破第一階段門檻，但離第二階段3萬6千份還有很大距離，因此將等連署份數接近第二階段門檻再啟動正式罷免；于的服務處今鐵門緊閉，記者致電于的手機詢問看法，服務團隊僅代答「不予回應」。

前「罷捷」團體發言人徐尚賢聲援游智彬，宣布罷免高雄立委黃捷行動今天捲土重來。

除了徐尚賢，游智彬今天也邀新黨發言人陳麗玲、新黨輿情中心主任季節、退役中將高安國、陸軍官校校友會理事長黃紹天、黃埔四海同心會理事長楊有恆、前空監之友協會理事長孫乃會、前陸軍官校專科班校友會理事長羅睿達等人出席，但高安國等人今天未出席，僅陳麗玲、徐尚賢和黨外新連線召集人莊嚴與會，連同舉牌支持者約莫10人。

游智彬稱罷免于北辰理由眾多，主要原因是于只上電視不做事，有愧選民，而電視節目上的荒謬言論又引發社會不良反應，還有就是「教訓民進黨」。

游智彬說，社會有股聲音對民進黨施政荒腔走板、阻擋國會改革、藍綠對抗情形不滿，于北辰雖然是無黨籍議員，但有拿民進黨的資源，某種程度算是民進黨的利益結構之一，加上仇恨值高，因此發動罷免。

記者會宣布罷免連署書已超過第一階段門檻，但由於第二階段門檻高，第二階段連署又有60天期限，因此將等連署書累積到一定數量，接近第二階段門檻，才會正式啟動法理上的第一階段罷免行動；徐尚賢指很多罷免案未過關的原因都卡在第二階段的期限與連署份數，呼籲大家一定要站出來，才能讓罷免案成立。