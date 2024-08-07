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影／南投名間暴雨...台3線淹成「黃河」 居民傻眼：我家門前有小河

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間今午後暴雨，台3線名間國小附近、彰南路一帶淹水，黃泥水在路面上奔騰，水流湍急。圖／吳姓民眾提供
南投名間今午後暴雨，台3線名間國小附近、彰南路一帶淹水，黃泥水在路面上奔騰，水流湍急。圖／吳姓民眾提供

南投名間今下午突然下起豪大雨，台3線名間國小附近、彰南路一帶疑因瞬間雨量太大、排水欠佳等因素淹水，路面被黃泥水占據，水流湍急，居民PO文驚呼「我家門前有小河」。當地公所坦言，下大雨就淹，盼公路單位及縣府協助改善。

中央氣象署今下午發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，北部、南投、嘉義以南、花蓮及台中、雲林、宜蘭、台東山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則慎防積水。

南投各地午後陸續降雨，名間地區更是瞬間暴雨，雨勢驚人，當地國三N238K測站累積雨量在下午2時許，瞬間降雨驚人，短短2小時內雨量達77.5 mm，日累積雨量直至傍晚6時仍冠全台，當地也因此出現淹水狀況。

台三線靠近名間國小附近、彰南路一帶突然淹水，路面被黃泥水占據，猶如「黃河」，水流湍急，相當嚇人。附近居民也將影片PO上網，驚呼「一下大雨就淹，我家門前有小河」，不少人也在留言提醒，剛經過淹得很嚴重、積水要慢慢開等。

名間鄉長陳翰立表示，目前該路段積水已退，而他在路面積水當下也馬上前往會勘，經了解，因瞬間雨量過大，早期施作台3線的排水系統無法支應排水，變成鄉內最大的一條截水溝，幾十年來，下大雨就淹，盼公路單位及縣府能協助改善。

南投名間今午後暴雨，台3線名間國小附近、彰南路一帶淹水，黃泥水在路面上奔騰，水流湍急。圖／吳姓民眾提供
南投名間今午後暴雨，台3線名間國小附近、彰南路一帶淹水，黃泥水在路面上奔騰，水流湍急。圖／吳姓民眾提供

南投 淹水 雨量

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