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踩舞嘉年華將移師豐原 邊荷律與「真人藝閣」舞動台中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
兄弟啦啦隊員邊荷律與文華高中女生熱舞。記者陳秋雲／攝影
兄弟啦啦隊員邊荷律與文華高中女生熱舞。記者陳秋雲／攝影

台中國際踩舞嘉年華今年首度移師豐原區，配合慈濟宮建醮300年，中秋節前夕9月14、15日有15組含歐洲、日本、韓國及東南亞舞者齊聚一堂，中信兄弟啦啦隊員邊荷律出席記者會，自編的「三振舞」炒熱氣氛，廟方舉辦精彩的「真人藝閣」活動，能在地能國際，帶來不一樣的踩舞嘉年華。

台中市政府觀光旅遊局今舉辦記者會，宣布踩舞祭系列活動開跑。觀旅局長陳美秀說，台中國際踩舞嘉年華首次移師豐原，主舞台將設在豐原火車站西側出口前，舞者也會遊街鬥熱鬧。

文華高中舞蹈班今在記者會現場演出，以「媽祖文化」為創作靈感，8月底代表台灣前往日本名古屋真中祭演出，藉此宣告2024台中國際踩舞嘉年華即將在台中豐原登場。

陳美秀說，這次活動邀請歐洲、韓國、東南亞舞蹈團體、日本知名YOSAKOI夜來祭踩舞代表團等，總計15組國內外舞團接力登場，讓觀眾在舞步間感受來自世界各地多元文化的熱情與活力。

9月14日將舉行全民踩舞趣味競賽，提供喜愛舞蹈民眾一展身手，目前已開放報名，比賽最高獎項1萬5000元。9月15日將有全民踩舞體驗活動，專業舞團將現場教授舞蹈技巧，感受舞蹈魅力。

兩天活動期間在主舞台旁有在地特色市集，豐原有糕餅故鄉之稱，市府與豐原地方社團密切合作，包括廟東復興商圈、慈濟宮等，邀請大家到豐原踩舞同樂。

兄弟啦啦隊員邊荷律與文華高中女生熱舞。記者陳秋雲／攝影
兄弟啦啦隊員邊荷律與文華高中女生熱舞。記者陳秋雲／攝影
豐原慈濟宮出動「真人藝閣」，參加踩舞祭。記者陳秋雲／攝影
豐原慈濟宮出動「真人藝閣」，參加踩舞祭。記者陳秋雲／攝影
邊荷律跳「三振舞」，與會者也動起來。記者陳秋雲／攝影
邊荷律跳「三振舞」，與會者也動起來。記者陳秋雲／攝影

日本 記者會 豐原

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