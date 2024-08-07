彰縣總債務金額逐年遞減 5年累計減債107億元

彰化縣政府今天發布新聞說，根據審計部彰化縣審計室112年度彰化縣總決算審核報告，彰化縣112年總債務為新台幣157億元，和5年前最高舉債264億元相比，累計減債107億元。

根據彰化縣政府網站資料，民國82年周清玉卸任彰化縣長時，縣庫還有新台幣36億元，不過接任彰化縣長的阮剛猛、翁金珠、卓伯源以及魏明谷任內都有舉債，債務在民國107年時達到高峰，為264億元。

王惠美接任縣長後，強調財務紀律，彰化縣總決算從108年至112年，連續5年都有賸餘，總債務金額從264億元逐年遞減，依審計部台灣省彰化縣審計室112年度彰化縣總決算審核報告，彰化縣全年度整體收支產生賸餘約32億元。

縣府指出，在總務債方面截至112年度止，彰化縣1年以上公共債務未償餘額決算審定數約126億多元，連同未滿1年公共債務未償餘額約31億元，合計約157億元，較111年度減少約37億元，和107年的264億元相比，5年累計減債約107億元。