南投信義鄉投95線易土石流 橋梁野溪災修估1.6億

信義鄉投95線4.3公里處近年逢強降雨易發生土石流阻斷交通，國民黨立委游顥今天邀中央單位踏勘，初估橋梁、野溪災修復建經費約1.65億元；地方也盼軍方搭建便橋穩定聯外交通。

信義鄉昨天午後雷陣雨，近年逢強降雨易發生土石流阻斷道路的投95線4.3公里處、往東埔溫泉區路段又遭土石流淹沒，游顥今天會同農業部林業及自然保育署南投分署、農村發展及水土保持署南投分署、交通部公路局中區養護工程分局信義工務段、南投縣政府踏勘。

游顥表示，現場鑑定致災點屬原住民保留地，今天會勘後，由林業署南投分署於13日主持召開中央跨部門防災專案會議，邀水保署、原民會、縣府、信義鄉公所共同討論土石流、治山防洪問題，他也要求提高治理預算金額、加寬邊坡河道讓沖刷土石能順水流而下。

游顥表示，因舊有便橋在颱風凱米侵襲時沖毀，信義鄉公所、鄉民代表會請求先搭建便橋供居民通行，他將協助請軍方儘快會勘，讓民眾進出、農產品運輸有出路；根據會勘資料，投95線橋梁復建工程經費初估約新台幣8090萬多元、野溪災修8416萬元。

信義鄉長全志堅說，此處遇強降雨就易發生土石流造成道路中斷，鄉公所雖積極搶修，但今天下午若再下雨就可能又土石流，希望中央協助整治致災源頭；另外，正值夏季蔬菜產期，東埔村農產、居民無法外出，目前最急迫是聯外交通，希望國軍搭建便橋。