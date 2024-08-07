快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大甲殯儀館增設環保葬區 可容納196個穴位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲殯儀館增設環保葬區，可容納196個穴位。圖／台中市府民政局提供
台中大甲殯儀館增設環保葬區，可容納196個穴位。圖／台中市府民政局提供

台中市政府以綠色殯葬為目標，增建納骨塔也推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年3月大甲殯儀館區內再增設環保葬區，可容納196個穴位，提供「身後事」多元選擇。

台中市府民政局長吳世瑋表示，大甲環保葬區啟用後，加上北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，全市樹葬園區總面積近4.3公頃，共可容納3萬1348穴位，打造感念與思念生生不息的追思園地。

吳世緯說，台中市近年來海葬、樹葬採行件數提升，民眾接受度逐漸提高，又以樹葬增加最快，根據統計民國102年276件，10年後的112年則增加至3160件，成長近11.5倍，每年採行件數更以1至2成的比例逐年遞增。

今年1至7月採行件數也有1924件，全台中市樹葬累計採行件數更達1萬9065件，使用率突破六成，因應未來需求增加，目前興建中的太平區第一花園公墓、東勢區第一公墓及北屯區第28公墓納骨塔興建工程，除規劃納骨櫃位外，也同步劃設環保葬區，打造多元殯葬服務園區。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，大甲環保葬區位於大甲殯儀館區內，為海線地區第2處樹葬區，斥資近38萬元打造，面積為264平方公尺，可容納196個穴位，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，環保葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品，今年3月25日啟用迄今已有58名逝者採行，使用率近三成，顯見民眾環保意識抬頭，市府也會視民眾需求增設，全力提升殯葬服務品質。

生管處說明，台中市民身故後採行火化比例高達99.4%，傳統土葬者僅占0.6%，顯見民眾喪葬觀念與時俱進，越來越多民眾選擇並支持多元環保葬，樹葬儀式簡潔又不失心意，且使用費僅需3000元，園區內透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，對減緩全球暖化及環境永續發展深具正面成效。市府也將持續推動，並配合公墓公園化及多元葬法推動，促進土地活化運用。

台中大甲殯儀館增設環保葬區，可容納196個穴位。圖／台中市府民政局提供
台中大甲殯儀館增設環保葬區，可容納196個穴位。圖／台中市府民政局提供

公墓 台中市 樹葬

延伸閱讀

麟洋奪金 北市動物園台東園區跟進合照羚羊送禮

抗議SRF設廠桃科 陳抗民眾送雞蛋給經長郭智輝 要求硬起來

桃園民眾千人北上抗議經濟部讓SRF業者死灰復燃

烏山頭水庫放水 隆田ChaCha「冰涼」一夏

相關新聞

踩舞嘉年華將移師豐原 邊荷律與「真人藝閣」舞動台中

台中國際踩舞嘉年華今年首度移師豐原區，配合慈濟宮建醮300年，中秋節前夕9月14、15日有15組含歐洲、日本、韓國及東南...

彰縣總債務金額逐年遞減 5年累計減債107億元

彰化縣政府今天發布新聞說，根據審計部彰化縣審計室112年度彰化縣總決算審核報告，彰化縣112年總債務為新台幣157億元，...

台中大甲殯儀館增設環保葬區 可容納196個穴位

台中市政府以綠色殯葬為目標，增建納骨塔也推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年3月大甲殯儀館區內再增設環保葬區，可容納196個...

彰化縣5年減債107億 王惠美博得「減債女王」封號

彰化縣長王惠美從2019年上任以來，因遵守財政紀律，推動開源節流管控，彰化縣總決算至今連續5年均有賸餘，總債務也從就任前...

影／與王金平台中聚餐 盧秀燕：慶祝父親節

立法院前院長王金平今天中午與30名現任及卸任立委在台中林酒店餐敘慶祝父親節，立法院副院長江啟臣與台中市長盧秀燕也獲邀出席...

轉彎就愛切西瓜 彰化和美這路口2周至少5車撞上分隔島

彰化縣政府交通處在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，至今已發生至少5件汽車撞上分隔島車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。