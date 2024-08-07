台中大甲殯儀館增設環保葬區 可容納196個穴位

台中市政府以綠色殯葬為目標，增建納骨塔也推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年3月大甲殯儀館區內再增設環保葬區，可容納196個穴位，提供「身後事」多元選擇。

台中市府民政局長吳世瑋表示，大甲環保葬區啟用後，加上北屯、神岡、大雅、清水樹葬區，全市樹葬園區總面積近4.3公頃，共可容納3萬1348穴位，打造感念與思念生生不息的追思園地。

吳世緯說，台中市近年來海葬、樹葬採行件數提升，民眾接受度逐漸提高，又以樹葬增加最快，根據統計民國102年276件，10年後的112年則增加至3160件，成長近11.5倍，每年採行件數更以1至2成的比例逐年遞增。

今年1至7月採行件數也有1924件，全台中市樹葬累計採行件數更達1萬9065件，使用率突破六成，因應未來需求增加，目前興建中的太平區第一花園公墓、東勢區第一公墓及北屯區第28公墓納骨塔興建工程，除規劃納骨櫃位外，也同步劃設環保葬區，打造多元殯葬服務園區。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，大甲環保葬區位於大甲殯儀館區內，為海線地區第2處樹葬區，斥資近38萬元打造，面積為264平方公尺，可容納196個穴位，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，環保葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品，今年3月25日啟用迄今已有58名逝者採行，使用率近三成，顯見民眾環保意識抬頭，市府也會視民眾需求增設，全力提升殯葬服務品質。