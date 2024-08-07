彰化縣5年減債107億 王惠美博得「減債女王」封號

彰化縣長王惠美從2019年上任以來，因遵守財政紀律，推動開源節流管控，彰化縣總決算至今連續5年均有賸餘，總債務也從就任前的264億元高峰，年年遞減，到去年降為157億元，5年累計減債約107億元，總債務減少均居六都以外第一名，為王惠美博得「減債女王」封號，不過，藍綠各有解讀。

依據審計部臺灣省彰化縣審計室2023年度彰化縣總決算審核報告，彰化縣全年度整體收支，總決算經常收支賸餘支應資本收支短絀後，產生賸餘約32億元，較2022年度賸餘約28億元，增加約4億元。

在總務債方面，到2023年度止，彰化縣 1 年以上公共債務未償餘額決算審定數約126億餘元，連同未滿 1 年公共債務未償餘額約31億元，合計約157億元，較2022年度減少約37億元。

縣府強調，在縣長王惠美及縣府團隊近6年來興利除弊，在財政方面謹守財政紀律，並積極推動開源節流控管機制，有效改善財政狀況及嚴控債務的成效，2023年縣市政府減債的各項比較中，均為非六都組第一名，更提升縣政服務品質及民眾生活福祉。

審計室審核報告的結論指出，彰化縣整體而言各項政事推動，大致符合既定施政目標，彰化縣政府各機關 2023年度多項業務執行成果，經中央政府考評成績優異。

不過，民進黨彰化縣議員莊陞漢說，縣政治理不同於經營公司，不應以營利為首要目的，而是以興辦公共建設、增進民眾福利、促進產業發展及提升環境品質等為目的，卻未見王惠美任內有重大建設。他主張合理舉 債，該花的錢就該花，讓縣民感受到縣政的進步，否則就失去執政團隊的功能。

縣議會國民黨團書記長劉淑芳則稱讚王惠美是「省長」，指王惠美勤儉持家有一套，該省就省，將錢花在刀口上，像辦活動或採購各部門辦公文具，會整合各局處透過大量採購降低支出，但對於必要的建設支出則相對大方。對於綠營批評沒有重大建設的說法，她認為重大建設要看中央臉色，像二林精密機械園區就一直中央被卡關，才沒有進展。