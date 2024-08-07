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搶搭巴黎奧運熱潮 中市運動中心連4天推優惠

中央社／ 台中7日電

巴黎奧運賽程進入倒數，台灣代表團續拚獎牌。台中市政府與各國民暨兒童運動中心聯合推出8日至11日連續4天游泳池及健身房市民免費，同時推廣羽球運動享入場88折優惠。

巴黎奧運現正舉辦中，台中市政府為提升市民運動風氣，推出多項運動場館優惠。運動局代理局長游志祥透過文字稿表示，運動中心連續4天游泳池及健身房免費、羽球場88折優惠，期望藉著巴黎奧運熱潮持續推廣全民運動。

除運動中心8日至11日連續4天羽球館88折，台中市26家民營羽球場館也共襄盛舉，推出場館88折扣優惠，希望打造台中瘋羽球熱潮。

父親節將至，各運動中心也推出運動專案，例如朝馬國民運動中心推出男性購買健身課程只要新台幣888元，2人同行再享95折優惠；北區國民運動中心則推出當日申辦健身或游泳月卡享9折優惠。

長春及大里國運推出父親當日進入游泳池及體適能中心享免費進場優惠，陪同者享單次入場8折優惠；另潭子國運推出健身月卡888元優惠，而南屯國運推出父親節快閃活動，推出健身課程相關優惠。

健身房 巴黎奧運 運動

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