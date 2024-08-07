南投埔里行銷茭白筍 邀親子下田體驗樂趣茭點

茭白筍是埔里鎮重要農產，鎮農會舉辦系列行銷活動，今天邀親子下田了解茭白筍栽培及採收，並由青農示範茭白筍料理，將新鮮食材轉化為美味佳餚，製作好吃茭白筍手卷。

推廣埔里在地農產及食農教育，埔里鎮農會今天在「最佳主茭腳白筍農場」，舉辦茭白筍田間食農教育體驗，除邀歷屆「美人腿公主」帶著孩童認識茭白筍，南投縣長許淑華也到場穿起青蛙裝下田，與現場30多名大人、小孩一起體驗採收茭白筍樂趣。

許淑華致詞表示，茭白筍是埔里重要農產，鎮農會很用心辦理系列活動如茭點女神、茭白筍評鑑、農民節表揚等，就是要讓更多人認識埔里茭白筍，農會今年恢復舉辦「美人腿公主」選拔，歡迎女性朋友參加徵選，透過舞台展現自信，並一起為茭白筍產業代言推廣。

埔里鎮農會總幹事江林瑤說，盼透過食農教育讓民眾了解綠色食材從產地到餐桌過程，並帶大家認識茭白筍生長過程、生態環境及體驗下田採收，會中邀歷屆美人腿公主帶孩童認識茭白筍，推廣埔里優質農產。

茭白筍外形挺直、白皙，因此暱稱「美人腿」。出身南投埔里、6月參加印度Miss Glam World選美比賽摘下后冠的高曼容，也曾參加美人腿公主選拔，她表示，今年選拔冠軍獎金新台幣30萬元是歷年最高，希望大家踴躍參加，既展現最美自己，也為產業推廣盡一份心力。