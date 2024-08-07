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影／與王金平台中聚餐 盧秀燕：慶祝父親節

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）陪同立法院前院長王金平（左）前往台中林酒店慶祝父親節。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）陪同立法院前院長王金平（左）前往台中林酒店慶祝父親節。記者黃仲裕／攝影

立法院前院長王金平今天中午與30名現任及卸任立委在台中林酒店餐敘慶祝父親節，立法院副院長江啟臣與台中市長盧秀燕也獲邀出席餐會。

台中市長盧秀燕表示，立法院有一個傳統就是每年會利用父親節前後邀請王金平及同事一起聚餐，除了慶祝男委員父親節快樂，也會利用機會與同事們聚會話家長。王金平被問到是否會看好盧秀燕更上一層樓，王金平說繼續成長是必然的，對於她參選黨主席是否有助2028大選，則表示還要再評估，但只要她願意，就是好人選。至於會不會輔選，則說言之過早。

台中市長盧秀燕（前右二）、立法院副院長江啟臣（前右一）、嘉義市長黃敏惠（前左一）、立委馬文君（後右二）及張嘉郡（後右一）陪同立法院前院長王金平（前左二）前往台中林酒店慶祝父親節。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（前右二）、立法院副院長江啟臣（前右一）、嘉義市長黃敏惠（前左一）、立委馬文君（後右二）及張嘉郡（後右一）陪同立法院前院長王金平（前左二）前往台中林酒店慶祝父親節。記者黃仲裕／攝影

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