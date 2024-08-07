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轉彎就愛切西瓜 彰化和美這路口2周至少5車撞上分隔島

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府交通處在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，至今已發生至少5件汽車撞上分隔島車禍。圖／民眾提供
彰化縣政府交通處在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，至今已發生至少5件汽車撞上分隔島車禍。圖／民眾提供

彰化縣政府交通處在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，至今已發生至少5件汽車撞上分隔島車禍。縣議員賴清美建議在庇護島上設置大型防撞桿，因較為顯目及反光效果，可提醒駕駛人注意，縣府交通處表示將會勘，通盤改善。

和美鎮道周路與鹿和路口因附近有鎮公所、市場及銀行，交通車流量大，是和美鎮的易肇事路口，為維護行人安全，加上地方支持，縣議員賴清美向縣府爭取432萬元，除設置包括行人庇護島，防止汽車左轉撞到行人外，並重新鋪設路面、施設號誌及標線，打造為友善行人路口。

此一路口在上月19日完工，還未辦理驗收，至今不到3周，疑因駕駛人不熟悉，提前轉彎「切西瓜」，撞上或騎上分隔島，警方表示已知至少發生5件車禍，不過網路則有民眾表示至少10件以上，也有人質疑行人庇護島設置後，車禍變多，但有更多民眾支持行人庇護島，認為車禍是「駕駛人愛切西瓜，轉彎不擺頭」、「還有撞上的是分隔島，不是行人」。

警方分析，此路口接連肇事，除了駕駛人不熟悉路口新設行人庇護島，未依路口標線行駛外，汽車A柱、路口植栽及庇護島過低影響視線，駕駛人不察提前左轉，才「切西瓜」撞上行人庇護島；不過，也有民眾指出，因路口人行道未退縮，造成庇護島接近路口中間，車輛轉彎時才會不慎撞上。

縣議員賴清美說，和美鎮嘉卿路與彰新路口，去年9月設置完成友善行人路口，也因用路人對於行人庇護島新增實體路界石不習慣，剛完工就發生3起車輛轉彎直接碰撞、甚至開上路界石的意外，至今，此一路口的分隔島仍是撞痕累累。後來經她建議在分隔島上設置大型防撞桿後，才逐漸改善。

賴清美建議縣府交通處比照嘉卿路與彰新路口，在道周路與鹿和路口的行人庇護島上，設置大型防撞桿，除 了醒目外，夜間並有反光，可達到提醒駕駛人的效果。

彰化縣政府交通處在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，至今已發生至少5件汽車撞上分隔島車禍。圖／民眾提供
彰化縣政府交通處在易肇事的和美鎮道周路與鹿和路口新設行人庇護島，完工不到3周還未驗收，至今已發生至少5件汽車撞上分隔島車禍。圖／民眾提供
和美鎮嘉卿路與彰新路口也因設置行人庇護島，剛完工就發生3起車禍，縣議員賴清美說，她建議在分隔島上設置大型防撞桿後，才逐漸改善。圖／賴清美提供
和美鎮嘉卿路與彰新路口也因設置行人庇護島，剛完工就發生3起車禍，縣議員賴清美說，她建議在分隔島上設置大型防撞桿後，才逐漸改善。圖／賴清美提供

行人 議員 車禍

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