國泰台中蓋大樓和人行道塌陷有關？ 水利局協調排水專管排放

台中市西屯區大容西街與大墩20街口的人行道最近有部分塌陷，有居民懷疑和國泰建設在附近興建大樓抽取地下水，以及經側溝排水進南屯溪有關。水利局上午會同相關單位會勘，協調後，請負責國泰建設排水的三井工程以專管排水，不再經道路側溝，另並負責把人行道塌陷處修復。

國泰建設興建的「國泰置地廣場」位於中港路上、台中捷運市府站的東側，基地原先是愛買中港店，目前計畫建造34層、 175 公尺高的商辦大樓，距大容西街與大墩20街口僅數十公尺，附近並有許多社區住家。

居民張豐年說，道路旁的側溝年限已久，大概已有些縫隙，以往下雨才會淹水，不會太嚴重，但工地持續抽取地下水是一、二年，排出來的水很大，對側溝的影響就很嚴重。至於塌陷處不僅是上面看到的而已，下面應該還有一大片，甚至旁邊的房子都受影響，希望能進一步檢測。

不過，當地何成里長田貴玉說，人行道會塌，不是現在，也不要說是國泰，而是以前就塌了，每年都是，她也都反映建設局；只要下大雨、颱風，都會塌，市府只要查看水土保持就可知。

都發局人員說，人行道塌陷可能跟側溝原就有破損有關，排水更多之後，因為破損和滲水，會帶走泥沙形成淘空，根本辦法是要把側溝修復。修復期間就得請國泰建設暫時不要讓水排經過此處，讓養工處能予以修復。至於淘空的範圍有多廣，應可以透地雷達檢測。

養工處人員亦說，側溝的確已有些年限，建議國泰建設的抽排水可以直接專管排入南屯區，不必經由側溝，才有時間檢測和修補。

三井工程人員說，抽排水前都有經過測試，並注意排水量，以不致造成側溝影響。工程年初即施工，塌陷並未發生，直到凱米颱風後1、2後，才出現有人行道塌陷情形，不敢說完全沒有影響，但可能和颱風暴雨致水溝滿水才是更直接的原因。