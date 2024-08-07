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彰化芳苑千人反光電 鄉長、退休檢察官帶頭抗議

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
立委謝衣鳯（右4）說，農業非常重要，既然地方對光電有這麼大的反對聲浪，中央就應重新檢討。記者林宛諭／攝影
立委謝衣鳯（右4）說，農業非常重要，既然地方對光電有這麼大的反對聲浪，中央就應重新檢討。記者林宛諭／攝影

彰化縣芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電，芳苑鄉長林保玲說，國有財產署核發5家能源公司於高達600公頃國有農地蓋光電，農民因此無法再承租農地耕作，會造成青農外流，且影響當地生活環境，所以大家「打死不退，堅決反對光電」。

鄉代會主席陳禮模擔任自救會會長，與立委謝衣鳯、鄉長林保玲及芳苑鄉農會總幹事謝介民帶領芳苑鄉各村村長、代表、農民等組成自救會，反對良田種電，今天在芳苑鄉草湖保安宮舉辦反光電連署說明會，縣議員洪騰明、洪子超及彰化縣環保聯盟等各界與會。

芳苑鄉國有農地約有1100公頃，集中在草湖地區，國有財產署核發5家能源公司於高達600公頃農地太陽能光電開發同意函，其中渠源公司186公頃、恒陽公司86公頃、鑫暘公司133公頃、立泰公司83公頃及明渠公司87公頃，此區位於芳苑鄉新生、建平、文津、草湖及崙腳等村，富產人蔘山藥、紅蘿蔔、白蘿蔔、蘆筍、花生及蔥等生產價值高的農作物。

林保玲說，此區是芳苑鄉農業生產蛋黃區，並不是荒地等不利耕種區域，是芳苑鄉重要糧倉，是世代居民賴以為生的良田，但現在為了開發光電，國有財產局已不核發農民繼續承租，農民租不到地，人口就會外流。

林保玲說，蓋光電後，造成當地溫度上升，不僅影響農作物生長，也會影響生態改變與居住環境，到時更會影響土地及房屋價格，所以地方堅決反對，請國有財產署傾聽鄉民心聲，撤銷開發同意函。

謝衣鳯說，雖要發展太陽能光電，但台灣的土地已那麼少了，拿出所有土地種電，真能解決現今用電問題嗎？而且農業也非常重要，既然地方有這麼大的反對聲浪，中央就應重新檢討。

謝介民說，近年來芳苑鄉多位農民表現優異拿下神農獎、全國傑出農民，欠電可以用核電，為何要跟農民搶土地，種電可能又會造成土地汙染。

台明將公司董事長林肇睢說，種光電，會讓人民愈來愈困苦，請立委謝衣鳯可帶大家到台北去「一日遊」，若不夠，就「埋鍋造飯」繼續抗議。

今年才剛退休的檢察官林在培今天也綁著抗議布條參與抗議行動，他說，退休後原本回家鄉接下家裡耕作的農田，想務農過退休生活，家中3公頃土地中有7分地是早期就跟國有財產局承租的農地，現在能源公司要他們簽下棄租同意書後，再發補償金，但分段領的補償金真的能領到嗎？他非常懷疑，他們只想好好務農，並不想領補償金。

彰化縣政府經綠處表示，600公頃的國有農地出租屬財政部國有財產署權責；而依電業法規定，縣府同意函僅是業者應檢附文件，實質發電業籌設、施工許可及發電業執照核准權屬電業主管機關經濟部能源署權責，縣府會傾聽在地聲音並向中央反映，共同為彰化縣良田把關。

國有財產署中區分署彰化辦事處主任張能軒表示，光電業者得先取得國有地承租農戶同意，才能向主管機關申請開發。

芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉由公所、鄉代會、農會共同發起「拒光電、護良田，千人愛鄉連署說明會」，與農民一起反光電。記者林宛諭／攝影
今年才剛退休的檢察官林在培返鄉務農，今天也參與反光電抗議行動。記者林宛諭／攝影
今年才剛退休的檢察官林在培返鄉務農，今天也參與反光電抗議行動。記者林宛諭／攝影

財產 農民

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