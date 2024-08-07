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影／信義鄉又爆土石流路斷 13日開專案會議整治問題
南投信義鄉真是土石流的故鄉！昨天午後一場強降雨，東埔村投95線4.3公里處，凱米颱風後還未完成整治，又遭土石流淹沒，約20萬立方公尺的土石傾洩而下，一度造成雙向進出交通中斷並實施管制，今天上午立委游顥召集各單位現勘後，將由林業署南投分署召開中央跨部門防災會議，復建經費上修至1.6億元，共同整治後續東埔土石流治山防洪問題。
信義鄉長全志堅表示，一個豪大雨就爆發土石流，對於野溪的整治，公所雖然一直積極在搶修，但是地方希望中央能夠協助源頭的整治，目前鄉親最急迫的是聯外道路，因為正值信義鄉夏季蔬菜的產季，沒有聯外道路，蔬菜就運不出去，而鄉民上班上課也沒有辦法出去，盼望國軍單位能先協助架設便橋，打通對外交通的道路。
立委游顥指出，經現場鑑定致災點屬於原住民保留地，因舊有便橋在凱米颱風時遭沖毀，信義鄉公所及代表會請求先搭便橋讓居民通行，已提出要求協助請十軍團及兵整中心協助盡快會勘，讓民眾進出及農產品採收有一個出路，並與林業署、水保署、原民會已安排8月13日召開整治、治理專案會議，要求中央提高治理金額，加寬邊坡河道，讓沖刷的土石能順水流下。
信義鄉投95線4.3公里處，是通往東埔溫泉區路段與野溪交會，近年每逢較大雨勢，就容易爆發土石流橫越路面阻斷交通；鄉長全志堅說，土石流淹沒道路後，目前為避免車輛誤入危險，已實施雙向交通管制，復建經費原初估新台幣1.1億元，今上修至1.6億元。
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