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台南市立醫院捐出QR-CODE互聯 消防員救護填表輕鬆了！
消防救護人員將病患送到醫院，得輸入救護紀錄表上18個欄位資料，為協助減少救護人員工作負荷，台南市立醫院和消防局合作，以QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，將從原本約25分鐘縮短為10分鐘，預計9月開始實施，共同提升救護效能。
台南市政府消防局和台南市立醫院代表昨天在市立醫院簽署「QR-CODE智慧互聯系統」合作備忘錄，讓送傷、病患到醫院的救護人員，不必再於平板電腦輸入衛福部救護紀錄表18個欄位資料，此舉可加速患者到醫院後檢傷的資訊傳遞，大幅減輕消防人員工作負擔。
簽署儀式由消防局緊急救護科長吳青翰與台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 院長蔡良敏，簽署合作備忘錄。
蔡良敏表示，「QR-CODE智慧互聯系統」起源於秀傳醫療體系總裁黃明和到急診巡視時，看到消防救護人員送患者到院，同時還要忙著將18項患者資料輸入平板而起心動念，覺得醫院應可幫忙碌的救護員減少工作負荷。因為醫院端也會輸入部分相同的資料，只要把醫院端的資料傳輸給救護員，就可以節省救護員的時間與人力成本。
消防局李明峯局長表示，消防局在109年起建立救護紀錄表電子化作業，減少同仁使用紙本作業，讓資訊傳遞更加確實。現與臺南市立醫院合作使用智慧互聯方式，縮短與醫護人員交接時間，讓救護人員可迅速完成救護勤務，提升整體救護效能，以利打造高效率的團隊。
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