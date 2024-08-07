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台南市立醫院捐出QR-CODE互聯 消防員救護填表輕鬆了！

聯合報／ 記者萬于甄黃宣翰／台南即時報導
簽署儀式由台南市消防局緊急救護科長吳青翰與台南市立醫院長蔡良敏，簽署合作備忘錄。記者黃宣翰／翻攝
簽署儀式由台南市消防局緊急救護科長吳青翰與台南市立醫院長蔡良敏，簽署合作備忘錄。記者黃宣翰／翻攝

消防救護人員將病患送到醫院，得輸入救護紀錄表上18個欄位資料，為協助減少救護人員工作負荷，台南市立醫院和消防局合作，以QR-CODE智慧互聯方式，及時傳遞病患資訊，將從原本約25分鐘縮短為10分鐘，預計9月開始實施，共同提升救護效能。

台南市政府消防局和台南市立醫院代表昨天在市立醫院簽署「QR-CODE智慧互聯系統」合作備忘錄，讓送傷、病患到醫院的救護人員，不必再於平板電腦輸入衛福部救護紀錄表18個欄位資料，此舉可加速患者到醫院後檢傷的資訊傳遞，大幅減輕消防人員工作負擔。

簽署儀式由消防局緊急救護科長吳青翰與台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 院長蔡良敏，簽署合作備忘錄。

蔡良敏表示，「QR-CODE智慧互聯系統」起源於秀傳醫療體系總裁黃明和到急診巡視時，看到消防救護人員送患者到院，同時還要忙著將18項患者資料輸入平板而起心動念，覺得醫院應可幫忙碌的救護員減少工作負荷。因為醫院端也會輸入部分相同的資料，只要把醫院端的資料傳輸給救護員，就可以節省救護員的時間與人力成本。

​消防局李明峯局長表示，消防局在109年起建立救護紀錄表電子化作業，減少同仁使用紙本作業，讓資訊傳遞更加確實。現與臺南市立醫院合作使用智慧互聯方式，縮短與醫護人員交接時間，讓救護人員可迅速完成救護勤務，提升整體救護效能，以利打造高效率的團隊。

台南市立醫院無償提供消防局使用「QR-CODE智慧互聯系統」，透過資訊系統開發與整合，救護人員只要掃描QR-CODE，就可以把病患資訊直接匯入緊急救護管理系統。記者黃宣翰／翻攝
台南市立醫院無償提供消防局使用「QR-CODE智慧互聯系統」，透過資訊系統開發與整合，救護人員只要掃描QR-CODE，就可以把病患資訊直接匯入緊急救護管理系統。記者黃宣翰／翻攝

台南 患者 救護員

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