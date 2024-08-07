台中阿嬤無照騎車被抓4次罰到怕 下鄉考照服務她馬上報名

立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢、吳建德今天與豐原監理站、大雅區公所等單位合辦下鄉機車考照活動，共有132位民眾到大雅寶興宮前廣場考照，陳姓阿嬤說她無照騎機車，已被抓4次，每次罰款6000元，讓她下定決心考照。

今天考照的考生有老有少，近8成是年輕學子，立委楊瓊瓔、大雅區公所主任秘書邱文宏、市議員吳呈賢、吳建德服務處秘書劉孝民、員林里長張本侒、寶興宮主委張文炎等人今天早上到大雅區員林里寶興宮，向考生和鄉親們加油打氣，並帶所有考生應考前合什祈求媽祖庇佑並祝大家順利考取駕照。

71歲的吳姓阿嬤帶24歲的孫子也一起到場考照，她說自己騎機車超過50年，前後不知道換了多輛機車，雖技術駕輕就熟也遵守交通規則，但因沒有機車駕照一直終究不好，所以她這次也找24歲的孫子一起來考取駕駛執照，給子孫當模範。

陳姓阿嬤說，她無照騎機車，已被抓了4次，每次罰款6000元，讓她下定決心考照，聽說立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德服務處爭取監理站機車下鄉考照，立刻報名。

雙胞胎張姓學生表示，今年高中畢業要上大學就需要騎機車代步，全部同學都在忙著機車考照，但沒想到各監理站網路報名太搶手，為了搶名額，同學都是聯合作戰，看到立委楊瓊瓔臉書公告機車考照服務時間，就立刻預約，成功搶到機車考照報名的感覺，就跟搶五月天演唱會門票一樣。

報名的6位新住民都來自越南，新住民表示，安全是回家唯一的路，新住民姐妹如果沒有機車駕照，不僅行車危險更面臨無照駕駛罰鍰，因此，幫助新住民姐妹，學習正確的交通安全規定並確實遵守交通規則，考取駕照很有意義。