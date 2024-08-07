洗刷最難玩汙名 彰化擬改善旅遊服務

彰化縣極力洗刷「最難玩」縣市的負面形象，不過全縣兩條「台灣好行」路線已有一條因搭乘率偏低，停駛兩年迄今沒復駛跡象，26鄉鎮僅5鄉鎮市設置旅遊服務中心；縣政府城市暨觀光發展處昨天表示，將運用大數據分析觀光遊憩人次增長，研擬改善旅遊服務品質。

觀光署補助900多萬元，彰化縣政府自籌634多萬元，2021年至2023年辦理台灣好行旅遊服務、旅遊服務中心營運管理、借問站創新旅遊服務等計畫。「台灣好行」開闢鹿港線、彰南線，彰南線從高鐵彰化田中站行駛社頭等旅遊景點，未料搭乘率偏低，已在2022年底停駛，客運業者無意再營運，僅剩鹿港線繼續行駛。

至於鄉鎮市設置旅遊服務中心部分，到去年底僅彰化市、員林市、田中鎮、二水鄉各設1處，鹿港鎮設2處，北斗、二林、社頭、芳苑、溪州等南彰化鄉鎮沒旅遊服務中心，借問站僅有社頭鄉設1處；去年旅遊人次增加近80萬人次的田尾公路花園、溪州公園都沒旅遊服務中心和借問站。縣政府觀光旅遊服務推廣績效被彰化縣審計室糾正。

縣政府城觀處指出，社頭、田中、二水有多條客運路線可載客旅遊，經評估暫無復駛台灣好行專車的必要；旅遊服務中心設置點部分，已透過大數據掌握遊客動向及市場變化，加強輔導各鄉鎮市旅遊服務品質，至於借問站設在商家必須商家有意願，未來會參考觀光遊憩據點旅遊人次的增長情形，研議擇優輔導增設站點。

田尾鄉沒旅遊服務中心，鄉公所表示，田尾公路花園遊客中心設施老舊，正尋覓財源提升軟硬體設施。