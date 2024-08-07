南投5處科技執法 上月罰875件

南投縣7月啟用的5處易肇事路口科技執法，僅1個月就取締875件違規，平均每天近30件；位處長下坡的台中市南屯區向上路五段，今年已取締714件嚴重超速。但過猶不及，台中市烏日分局警員蹲坐在人行道電桿後，拍攝慢車道違規車輛，當天拍的88張超速罰單全被撤銷，還被記申誡處分。

南投縣警局指出，7月啟用的草屯、埔里、竹山、名間、集集等5個鄉鎮路口科技執法，實施一個月發現，過去取締開單最多的草屯鎮太平路二段與育英街口，降到只有48件，埔里鎮中正路與西安路一段路口甚至僅11件，反觀名間鄉432件最多，其次是集集鎮台16線與集鹿路口的215件，都是前往景點的必經之路。

台中市南屯區向上路5段因地勢屬長下坡，快車道限速每小時60公里，慢車道限速每小時40公里。有民眾近日在慢車道車速84公里，超過速限44公里，收到1萬2000元罰單，嚇到在臉書社團發文提醒。

台中警方指出，此一路段嚴重超速（超過40公里以上），今年已取締714件，其中在慢車道時速達100公里以有46件，造成64件交通事故，包括今年2月1名機車騎士自撞身亡。

警方提醒，新修訂道路交通管理處罰條例6月30日施行，超過速限40公里以上，即視為「危險駕駛」，罰額提高至3萬6000元。

不過，台中市烏日警分局曾姓警員7月22日下午被人發現蹲坐在人行道電桿後，拍攝慢車道違規車輛，影像被貼上網後，被批評為「躲貓貓大師」。

烏日警分局表示，員警執行移動式測照勤務，應穿著制服，在電線桿前站立或坐姿施測，並在合乎測照設備在明顯且安全處所公開執法，曾姓警員已違反執勤規定，分局將予以申誡處分，當天所拍88張超速罰單，因未符合規定已主動撤單。