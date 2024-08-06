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改善血荒！彰化縣信賴台灣姊妹會辦捐血共獲捐296袋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，包括民進黨社會運動部主任江志銘（左3）、總會長黃淑娟（左2）及國策顧問陳永昌（右3）到場。記者劉明岩／攝影
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，包括民進黨社會運動部主任江志銘（左3）、總會長黃淑娟（左2）及國策顧問陳永昌（右3）到場。記者劉明岩／攝影

暑假期間，往往血荒最嚴重，彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，共獲捐輸296袋血，彰化縣信賴台灣妹妹會總會長黃淑娟表示，希望拋磚引玉，有更多人捐血，解決血荒問題。

這是彰化縣信賴台灣妹妹會首度舉辦的捐血活動，民進黨社會運動部主任江志銘今天到場參與，他說，他代表民進黨主席賴清德前來表達感謝彰化縣信賴台灣妹妹會的這項公益活動，因為賴清德主席希望所有支持他的團體與後援會，能轉化為從事公益活動，像目前鬧血荒，即鼓勵支持他的團體多多舉辦捐血活動，來解決血荒問題。

國策顧問陳永昌也說， 彰化縣信賴台灣姊妹會已正式立案，為體現主席賴清德鼓勵從事公益活動，之前的北斗鎮3死2傷火警，姊妹會即專程前往慰問家屬，今天再舉辦捐血活動，看到這些多民眾前來捐血，實在很感動，也希望有更多民眾投入公益活動。

黃淑娟說，很感謝榮癸貞中醫診所到場義診，今天不是假日，但仍有許多民眾熱情參與捐血活動，包括縣議員賴清美都前往捐血，今天共獲捐296袋血，對血荒的改善多少提供幫助。

彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，共獲捐輸296袋血。記者劉明岩／攝影
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，共獲捐輸296袋血。記者劉明岩／攝影
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，總會長黃淑娟（右2）陪同縣議員賴清美（右1）到場捐血 。記者劉明岩／攝影
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，總會長黃淑娟（右2）陪同縣議員賴清美（右1）到場捐血 。記者劉明岩／攝影
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，共獲捐輸296袋血。記者劉明岩／攝影
彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，共獲捐輸296袋血。記者劉明岩／攝影

公益活動 捐血

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