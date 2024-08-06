改善血荒！彰化縣信賴台灣姊妹會辦捐血共獲捐296袋

暑假期間，往往血荒最嚴重，彰化縣信賴台灣姊妹會今天在家樂福彰化店舉辦捐血活動，雖然是非假日，民眾仍踴躍捲袖捐輸熱血，共獲捐輸296袋血，彰化縣信賴台灣妹妹會總會長黃淑娟表示，希望拋磚引玉，有更多人捐血，解決血荒問題。

這是彰化縣信賴台灣妹妹會首度舉辦的捐血活動，民進黨社會運動部主任江志銘今天到場參與，他說，他代表民進黨主席賴清德前來表達感謝彰化縣信賴台灣妹妹會的這項公益活動，因為賴清德主席希望所有支持他的團體與後援會，能轉化為從事公益活動，像目前鬧血荒，即鼓勵支持他的團體多多舉辦捐血活動，來解決血荒問題。

國策顧問陳永昌也說， 彰化縣信賴台灣姊妹會已正式立案，為體現主席賴清德鼓勵從事公益活動，之前的北斗鎮3死2傷火警，姊妹會即專程前往慰問家屬，今天再舉辦捐血活動，看到這些多民眾前來捐血，實在很感動，也希望有更多民眾投入公益活動。