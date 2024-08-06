聽新聞
test
0:00 / 0:00
何欣純直搗江啟臣鐵票區 連3天「和平專案」梨山聽民瘼
民進黨立委何欣純昨起上梨山3天勘災、聽農民意見，有如市長盧秀燕的「和平專案」行程，政壇莫不解讀為「直搗黃龍」，衝著立院副院長江啟臣的鐵票區而來。江辦發言人王昱翔表示，救災不分區域，更不論藍綠，現階段災後復原最重要，不用過多政治解讀。只要對民眾有益處、對救災有幫助，欣見來自社會各界的關心與協助。
颱風凱米造成台7甲線道路坍塌，7月下旬造成台中和平區梨山地區唯一加油站補油發生困難，影響當地民生，何欣純接獲陳情後，協調中油公司調度送油。
何欣純5日起更前往大梨山地區，進行3天訪問行程，首日安排訪谷關工務段及台灣中油梨山站等行程，第3天走訪大梨山地區聽取農友意見外，另拜訪和平區公所、和平區農會、谷關派出所、谷關消防分隊及台電谷關服務所等守護鄉親的服務機關，交流為民服務的點滴。
何欣純今到台中市和平區環山部落的環清宮與大梨山農民座談，農友反映凱米颱風侵襲讓農路崩毀，排水箱涵淤積失去功能等。針對台七甲57.5K處農路下邊坡安全改善工程，農村水保署表示，預定今年11月完工。
座談會除了在地農民外，林業及自然保育署台中分署長張弘毅、農糧署中區分署副分署長鍾孟佳、農村發展及水土保持署副分署長王志雄，台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉，環清宮主委廖昌本等人出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言