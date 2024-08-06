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何欣純直搗江啟臣鐵票區 連3天「和平專案」梨山聽民瘼

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
何欣純今天到台中市和平區環山部落的環清宮與大梨山農民座談，表態將全力協調中央單位，解決農民陳情問題。圖／何欣純服務處提供
何欣純今天到台中市和平區環山部落的環清宮與大梨山農民座談，表態將全力協調中央單位，解決農民陳情問題。圖／何欣純服務處提供

民進黨立委何欣純昨起上梨山3天勘災、聽農民意見，有如市長盧秀燕的「和平專案」行程，政壇莫不解讀為「直搗黃龍」，衝著立院副院長江啟臣的鐵票區而來。江辦發言人王昱翔表示，救災不分區域，更不論藍綠，現階段災後復原最重要，不用過多政治解讀。只要對民眾有益處、對救災有幫助，欣見來自社會各界的關心與協助。

颱風凱米造成台7甲線道路坍塌，7月下旬造成台中和平區梨山地區唯一加油站補油發生困難，影響當地民生，何欣純接獲陳情後，協調中油公司調度送油。

何欣純5日起更前往大梨山地區，進行3天訪問行程，首日安排訪谷關工務段及台灣中油梨山站等行程，第3天走訪大梨山地區聽取農友意見外，另拜訪和平區公所、和平區農會、谷關派出所、谷關消防分隊及台電谷關服務所等守護鄉親的服務機關，交流為民服務的點滴。

何欣純今到台中市和平區環山部落的環清宮與大梨山農民座談，農友反映凱米颱風侵襲讓農路崩毀，排水箱涵淤積失去功能等。針對台七甲57.5K處農路下邊坡安全改善工程，農村水保署表示，預定今年11月完工。

座談會除了在地農民外，林業及自然保育署台中分署長張弘毅、農糧署中區分署副分署長鍾孟佳、農村發展及水土保持署副分署長王志雄，台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉，環清宮主委廖昌本等人出席。

梨山居民反映台七甲57.5K處農路下邊坡安全改善工程，農村水保署表示，預定今年11月完工。圖／何欣純服務處提供
梨山居民反映台七甲57.5K處農路下邊坡安全改善工程，農村水保署表示，預定今年11月完工。圖／何欣純服務處提供

何欣純 梨山 谷關

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