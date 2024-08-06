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美國微軟高層讚台中數位便民 期深化與中市府交流合作

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副市長黃國榮率團美西時間7月23日下午參訪微軟公司位於華盛頓州的全球總部。圖／台中市新聞局提供
台中市副市長黃國榮率團美西時間7月23日下午參訪微軟公司位於華盛頓州的全球總部。圖／台中市新聞局提供

台中市長盧秀燕日前率團訪問美國，此行重要一站是拜訪微軟（Microsoft）公司美國總部，雙方交流熱絡。微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）今在社群平台發文，稱讚台中市政府在數位便民服務傑出的成果，並期待在AI、雲端運算等領域持續與深化合作。

盧秀燕訪美團對部分行程非常保密，等到對方解密才願意證實。因盧秀燕趕回台中防颱，副市長黃國榮率團在美西時間7月23日參訪微軟公司位在華盛頓州的全球總部。盼藉此次參訪了解相關技術在市政推動上的潛力，為台中數位轉型提供寶貴經驗和啟示。

微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟、台灣微軟首席技術長花凱龍 (Kai Hua)接待，詳細介紹其AI服務在全球公部門的成功案例，包括Copilot AI助理、Azure OpenAI生成式AI開發平台及Azure雲端運算等服務。

寇克亞瑟今在社群平台發文：「有幸在雷德蒙德的總部接待台中代表團。我們圍繞在智慧城市、數位轉型及台中市政府在數位便民服務傑出的成果，並進行了深入討論，這讓我感到非常振奮。」肯定台中市府在推動智慧城市與數位轉型上的成果。

數位治理局指出，未來市府將持續深化與微軟等國際科技大廠的合作，積極導入新興科技於市政服務中，並推動數位技能培訓，提升員工運用AI的能力，持續提升政府服務效能。

盧秀燕 社群

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