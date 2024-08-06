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中央指太平育賢二期社宅出租率不滿80%？ 中市府：逾95%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
審計部指出，台中太平區育賢二期社宅出租率不滿八成，中市府澄清目前已95%，店面出租已九成。圖／都發局提供
審計部指出，台中太平區育賢二期社宅出租率不滿八成，中市府澄清目前已95%，店面出租已九成。圖／都發局提供

審計部指出，台中市太平區育賢段二期好宅出租率未達80%。台中市政府住宅發展工程處表示，審計部統計出租率是去年底，剛好是首批正取戶點交入住初期，入住人數依作業排程持續增加，截至今年7月31日止，出租率已達95%。

住宅處表示，社會住宅是租賃住宅，入住及退租是社會住宅常態，檢討出租率應以入住穩定期的社宅為對象，而不是檢討新入住未滿一個月的社宅。

太平區育賢段興辦的社會住宅共3期，全部完工後總計978戶。育賢一期好宅300戶2020年10月入住，迄今已入住3年多，設置完整的的社福團體，另育賢二期428戶，留有最多店舖空間，位在太平的商業中心。

二期基地位在太平區育才路、環中東路三段交叉口，可提供428戶社會住宅單元，一樓也規劃26間店舖空間，委外經營，店面出租率超過9成，吸引便利商店、水果店、咖啡廳、火鍋店、早餐店、自助洗衣店、麵食館、燒肉店等多樣化的餐飲、鄰里商業進駐，逐漸成型的商圈為周邊的生活機能注入活水。

住宅處指出，市長盧秀燕上任後提出社會住宅政策，第一階段(2019至2022年)5000戶、第二階段(2023至2026年)1萬戶的興辦目標，截至今年7月，已完工社會住宅基地共計11處2908戶；興建中基地共計13處4,461戶；累積已開工戶數超過7369戶；預計今年將再陸續開工7案基地，興辦戶數將邁向10 231戶，提前達成1萬戶興辦目標。

台中市 社宅 社會住宅

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