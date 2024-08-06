創世籌建花蓮分院公益巡演 南投售票僅2成盼支持

創世基金會籌建花蓮分院安養清寒植物人，獲蘋果劇團支持巡演兒童劇「抓龍特攻隊」，草屯場18日上演，但目前售票不到2成，創世基金會草屯分院今天籲南投鄉親踴躍支持。

創世社會福利基金會表示，為籌建第18家清寒植物人安養院花蓮分院，獲蘋果劇團支持全台公益巡演兒童劇「抓龍特攻隊」，草屯場目前認助不到2成，令人憂心；希望企業、團體、爸爸、媽媽支持帶孩子做公益，或購買後「二次公益」贈票給南投弱勢兒童欣賞。

南投市長張嘉哲得知草屯場售票不如預期，今天在南投市公所大廳對外宣傳，南投市公所社會課長曾淵源、國民黨南投縣議員林儒暘等人出席；曾淵源表示，創世籌建花蓮分院幫助偏鄉植物人在地安養，需要眾人力量，盼南投鄉親踴躍認助票券，一起看劇做公益。

創世基金會草屯分院表示，「抓龍特攻隊」草屯場8月18日下午3時30分在草屯鎮演藝中心演出，當初在草屯鎮建立植物人安養院時集結全台力量；現在花蓮植物人也需要南投鄉親一臂之力，歡迎認助票券，每張新台幣600元，可在創世官網或到草屯分院購買。