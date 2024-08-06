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彰化兩偏鄉演藝廳待修 到鄰鎮借場地表揚模範父親

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉模範父親幸福合影，工策會總幹事洪榮章（前排左三）和和立法委員謝衣鳯（前排右四）和氣同框。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉模範父親幸福合影，工策會總幹事洪榮章（前排左三）和和立法委員謝衣鳯（前排右四）和氣同框。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑、大城兩鄉的演藝廳都老舊破損不堪使用，先後借用二林文化教育園區舉辦模範父親表揚大會，也不約而同在今年整修演藝廳，期待明年能在鄉內良好場地舉辦大型活動。

大城鄉公所今在二林文教育園區表揚15名模範父親，立法委員謝衣鳯、縣政府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章、鄉民代表會副主席王永安、村長聯誼會長許仁寶和鄉長陳玉照一一頒獎給模範父親。謝衣鳯、洪榮章被外界視為國民黨下屆縣長人選，在台上互動極佳，展露君子之爭的風度。

大城鄉演藝廳座落鄉公所斜對面，建齡52年，雖通過耐震評估但多處鋼筋裸露，屋頂漏水，凱米颱風來襲期間成了真正「漏仔厝」，鄉公所獲縣政府補助230萬元，自籌123多萬元，今年7月就發包整修，目前等待環保局審查通過廢棄物環保計畫書就動工。

芳苑鄉面臨相同問題，鄉公所旁的演藝廳已荒廢多年，窗戶破損、屋頂漏水，鄉公所去年借用二林文化教育園區舉辦模範父親表揚大會，今年回到鄉內辦理，借草湖國中活動中心舉辦。

芳苑鄉長林保玲說，芳苑演藝廳耐震評估不及格，將斥資1580萬元整修，縣府核定補助1100萬元，公所自籌480萬元，實際發包金額1400萬元，下周即可動工，將先補強耐震結構，後續會再爭取經費修繕天花板、剝落的瓷磚及內部裝潢。

彰化縣大城鄉公所到二林鎮借場地舉辦模範父親表揚大會，場地好，氣氛佳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉公所到二林鎮借場地舉辦模範父親表揚大會，場地好，氣氛佳。記者簡慧珍／攝影

漏水 謝衣鳯 鄉長

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