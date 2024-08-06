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碰！鹿港百年老店玉珍齋屋簷脫落 砸破轎車後車窗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供

彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞，幸好徐姓女駕駛人未在車上。彰化縣文化局表示，「鹿港玉珍齋」是歷史建築，為確保民眾通行安全，將盡速邀請專家學者至現場勘查，提供專業意見給所有權人後續管理依據。

「鹿港玉珍齋」黃姓屋主說，建築物約於1920年代興建，距今超過100年了，之前都有定期檢查結構，不知當時為何剝落。事後已派人重新檢查，初步推測可能因地震頻繁造成剝落，實際原因仍待釐清，由於老屋有投保公共危險意外險，會由保險支付車損。

從台中開車來鹿港拜拜吃美食的徐姓女子，昨天（5日）下午將車停靠玉珍齋前，到附近用餐，不久後，突然一聲巨響，一塊水泥磚塊落下，砸中她的轎車後車廂擋風玻璃，破了大洞。警方據報到場後，封鎖現場處理，黃姓屋主隨後趕到，同意賠償車損。

由於「鹿港玉珍齋」是歷史建築，彰化縣文化局表示，對於8月5日發生牆面磚剝落問題，縣府為確保民眾通行安全，將盡速邀請專家學者到現場勘查，提供保存維護的專業諮詢意見，提供所有權人後續處理依據，以利維護公共安全與保存文化資產

文化局表示，另依文化資產保存法第21條規定，歷史建築由所有人、使用人或管理人管理維護，因此，文化局將請國立雲林科技大學專業團隊前往加強巡查，協助所有權人注意日常管理維護注意事項，共同保存縣內重要文化資產。

彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮民族路與中山路口的百年老店玉珍齋，昨天下午疑3樓屋簷脫落的水泥塊，砸到停在路邊的一輛轎車，造成後車廂擋風玻璃破個大洞。圖／民眾提供

文化資產 歷史建築

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