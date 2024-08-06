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彰化北斗租屋大火3死2傷教訓 縣府：不符法規該拆即拆

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮一棟透天厝上月30日清晨6點多發生火災，造成租客3死2傷。資料照片／陳隆展提供
彰化縣北斗鎮一棟透天厝上月30日清晨6點多發生火災，造成租客3死2傷。資料照片／陳隆展提供

彰化縣北斗鎮中山路一棟透天厝上月30日清晨火警，造成租客3死2傷悲劇，民進黨彰化縣議會黨團今天要求縣府成立跨局處全面檢討租屋安全，加強稽查。彰化縣政府今天表示，對目前市場上的出租宅，涉及違章、消防等不符法規者，將依法嚴格執行，該拆即拆。

北斗鎮這場大火，經過清查，屋主未經申請擅自隔成32間房，其中29間出租給經濟弱勢戶、勞工等，違反建管相關規定，縣府建設處表示，已要業者說明，依建築法可裁罰6萬至30萬元。

民進黨團成員今天高喊「落實清查租屋黑數」、「安心住宅防範未然」等口號，要求縣府應記取教訓，正視租屋管理與安全問題，總召李俊諭表示，縣府應立即成立專門網站公開合法的租屋資訊，讓租客更容易找到安全、合法的租屋，並協助租屋業者了解及遵守相關法律規定，促使合法經營。

另一方面，則要加大對非法租屋業者的打擊力道，全面清查違建，對於屢次違規且未改善的業者，必要時應採取斷水斷電甚至強制拆除等措施，以保障租屋者的安全。

縣議員賴清美、周君綾等人也要求縣府拿出魄力，徹底清查全縣租屋黑數，保障所有租戶生命安全。

彰化縣政府表示，北斗大火發生以後，縣長王惠美第一時間即指示建設處及消防局應對出租住宅加強納管，並對高風險的住宅類型提升管理層級，並納入公安會報專案列管以確保民眾居住安全。

縣府表示，有鑒於各地出租房的火災事故頻傳，不只造成民眾生命財產的嚴重威脅，也衍生消防安全、建築物公安、稅賦課徵以及有關租屋族，包括占多數的學生、勞工等普遍經濟弱勢者居住安全的問題。因國內目前尚無出租住宅的專法，造成各單位權責分散、管理不易，但維護民眾居住的安全，仍是政府的重要責任。

經副縣長林田富昨天邀集建設、消防等各單位召開強化出租住宅管理的研商會議，未來將透過清查盤點、風險評估及聯合稽查3個步驟，強化出租住宅的管理，請各單位針對業管部分建立完整的出租宅資料庫，並針對同一樓層超過6個居室單元及出入複雜的出租宅，列入高風險對象提報公安會報專案管理，對目前市場上的出租宅，涉及違章、消防等不符法規者，應依法嚴格執行，該拆即拆。

彰化縣北斗鎮中山路一棟透天厝上月30日清晨火警，造成租客3死2傷悲劇，民進黨彰化縣議會黨團今天要求縣府成立跨局處全面檢討租屋安全，加強稽查。記者劉明岩／攝影
彰化縣北斗鎮中山路一棟透天厝上月30日清晨火警，造成租客3死2傷悲劇，民進黨彰化縣議會黨團今天要求縣府成立跨局處全面檢討租屋安全，加強稽查。記者劉明岩／攝影

公安 租客 違建 風險

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