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彰化「台灣好行」兩路線停駛彰南線 迄今復駛無望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣好行彰南線路過社頭清水岩及生態休閒園區，可惜已停駛。記者簡慧珍／攝影
台灣好行彰南線路過社頭清水岩及生態休閒園區，可惜已停駛。記者簡慧珍／攝影

彰化縣透過網紅等媒介極力洗刷「最難玩」縣市的負面形象，不過全縣兩條「台灣好行」路線已有一條因搭乘率偏低，停駛兩年迄今沒復駛跡象，26鄉鎮僅5鄉鎮市設置旅遊服務中心，旅遊服務品質有待提升；縣政府城市暨觀光發展處今表示，將運用大數據分析觀光遊憩人次增長，研擬改善旅遊服務品質。

觀光署（原觀光局）補助900多萬元，彰化縣政府自籌634多萬元，2021年至2023年辦理台灣好行旅遊服務、旅遊服務中心營運管理、借問站創新旅遊服務等計畫，「台灣好行」開闢鹿港線、彰南線，彰南線從高鐵彰化田中站行駛社頭等旅遊景點，未料搭乘率偏低，已在2022年底停駛，客運業者無意再營運，僅剩鹿港線繼續行駛。

原擬在有意發展觀光旅遊的鄉鎮市設置旅遊服務中心，到去年底僅彰化市、員林市、田中鎮、二水鄉各設1處，鹿港鎮設兩處，賣力推廣旅遊的北斗、二林、社頭、芳苑、溪州等南彰化鄉鎮沒旅遊服務中心，在借問站設立僅有社頭鄉設1處，去年旅遊人次明顯增加近80萬人次的田尾公路花園、溪州公園都沒旅遊服務中心和借問站。縣政府的觀光旅遊服務推廣績效被彰化審計室糾正。

縣政府城觀處指出，南彰化的社頭、田中、二水有多條客運路線可載客旅遊，經評估暫無復駛台灣好行專車的必要；在旅遊服務中心設置點的部分，已透過大數據掌握遊客動向，未來持續運用智慧科技洞察觀光旅遊市場的變化，以加強及輔導各鄉鎮市提升旅遊服務品質，至於借問站設在商家，必須商家有意願，未來會參考觀光遊憩據點旅遊人次的增長情形，研議擇優輔導增設站點。

田尾鄉沒旅遊服務中心，鄉公所今表示，田尾公路花園設置遊客中心，向來由鄉公所營運管理，因設施較老舊，鄉公所正在尋覓財源提升遊客中心的軟硬體設施。

台灣好行 彰化 鹿港

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