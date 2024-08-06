台中工廠快掉進大甲溪了 林業署承諾明年5月前填補完工

台中市神岡區大甲溪畔、國道四號旁山麓保安林地溪頭路新和段696地號，原本廠房離山崖還有幾公尺，凱米颱風造成部分土地坍方流失，危及附近工廠及雞舍，隨時可能擴大崩塌危險，林業署台中分署副分署長陳啟榮今現勘承諾，儘速整治崩塌地。

神岡區新庄里位在溪頭路附近的「崁頭」，坎坡高低差達25至30公尺。近年因極端天候影響，沿線工廠居民憂心大雨造成坡面滑動，危及工廠安全。

凱米颱風帶來豪雨，造成溪頭路66號聯合福興廠房後方崩塌嚴重，威脅上方廠房及隔壁雞舍安全，立委楊瓊瓔接獲新庄里長張育豪、圳前里長陳木生反映，今邀集林業署台中分署副分署長陳啟榮、市議員羅永珍、吳呈賢等會勘。

新庄里長張育豪說，位在大甲溪畔的林班地，地質較鬆軟，颱風豪雨沖刷下，林班地已崩塌，形成斷崖，擔心颱風豪雨再來，坍方處將會再擴大，恐怕毗鄰的廠房掉落到大甲溪，生命和財產不保。

林業署台中分署副分署長陳啟榮指出，此處屬本分署轄管國有保安林地，判斷崩塌範圍在保安林坡面上半部，寬約20公尺、高約25公尺，坡面下半部及坡趾植生覆蓋尚屬穩定。

台中分署會立即先對崩塌頂部裂縫緊急填補處理，儘速辦理設計、並在年底前發包，2025年5月汛期前完工，概估經費400萬元。

楊瓊瓔表示，大甲溪溪頭路保安林地是典型河階地形，土地邊坡坡度近90度，植生不易，因大雨沖刷破壞駁坎坡面。崩塌深度將近25到30公尺，會崩塌就是地形不穩定，若繼續遭遇到大雨或水流的話容易擴大崩塌。

林業署承諾針對此處土地邊坡崩塌進行整治工程，並將於明年5月完工，有效防止邊坡土石持續滑落，提升周邊安全性。