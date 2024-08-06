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北斗租屋大火釀3死 彰化縣府將造冊納管出租套房

中央社／ 彰化縣6日電
彰化縣北斗鎮出租套房30日發生火警。中央社
彰化縣北斗鎮出租套房30日發生火警。中央社

彰化北斗出租套房大火釀3死，引發各界關注租屋公安及黑數問題，彰化縣政府今天表示，已召開跨局處會議，將針對學生、移工、一般民眾租屋情形造冊納管稽查。

位於北斗鎮中山路一段的雙拼透天厝及鐵皮屋30日發生火災，造成3死2傷，事後得知屋主未經申請擅自隔成32間房，其中29間出租給經濟弱勢戶、勞工等。縣府說，依建築法可裁罰新台幣6萬至30萬元。

彰化縣議會民進黨團今天召開記者會，總召李俊諭說，政府機關應防範未然，落實租屋管理、消防安檢等，租屋問題牽涉移工、學生及一般民眾，希望縣府跨局處針對租屋安全通盤檢討。

縣議員賴清美、周君綾等人也要求縣府拿出魄力，徹底清查全縣租屋黑數，保障所有租戶生命安全。

縣府建設處表示，租屋問題涉及學生、移工、一般住戶，管理確實不易，縣府昨天由副縣長召集相關局處開會，針對出租套房列冊納管，要求教育處、勞工處分別負責學生、移工範疇，民政處則透過村里長系統蒐整一般民眾租屋資料。

建設處說，縣府將以清冊進行風險分類，建築法規定1層樓有6間房以上需申報公安，會聯合警消稽查；5間房以下則會針對總房間數多、規模大、出入複雜等高風險場所優先稽查。

消防局表示，屋主需設置滅火器、住宅用火災警報器，且住警器應在通道及居住空間都要設，而非整棟房子只設1處。

縣府指出，這起北斗出租套房違章問題已請公所查報，未申報公安部分將開罰，後續也已請各公所盤點出租套房清冊。

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