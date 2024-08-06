遭點名中央預算執行率欠佳 南投縣府提1評比說明

國民黨主張修改財政收支劃分法，但審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，多個藍營執政縣市在一般性補助款預算執行率表現欠佳，南投縣被點名基本設施執行預算未達8成，縣府今說明，經行政院考核評比成績不差，有不足會再精進。

南投縣政府指出，行政院每年針對直轄市及縣市政府「社會福利」、「教育」、「基本設施」、「財政績效與年度預算編製及執行」4大面向進行考核，南投縣去年考核總分較前年度進步，4大面向均超過80分，為非六都第3名，還獲額外獲配獎勵金1.15億餘元，也是全國第3高。

而從各單項考核評比成績也不差，其中「教育」和「財政績效與年度預算編製及執行」考核分數分別為全國第2及第3高，足見縣府對於學生教育的用心及努力改善財政，「社會福利」則居全國第8高。遭點名的「基本設施」考核分數則是全國排名第6高，在非6都得16縣市中更排名第4。