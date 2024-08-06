被點名教育與社福執行率偏低 中市府喊冤：數字會說話

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告指出，多個縣市在一般補助款預算執行率表現欠佳。台中被點名，在教育與福利經費執行率偏低。不過，市府社會局喊冤，112年度執行率達91.92%，部分有賸餘數是中央前年度寬估。教育局則表示，中央12項務完成9項，其他3項是建校施工中，按進度施工，並未拖延。

市府社會局指出，有關台中市社會福利預算執行狀況，社會局表示，社會局112年度預算執行率達91.92%，各項補助計畫依實際核定人數撥付；一般性補助款中，低收入戶高中職以上子女就學生活補助和中低收入老人生活津貼賸餘數較高，係因中央前年度設算時寬估，超過實際執行。

社會局說，依據行政院主計總處「112年度一般性補助款考核成績社會福利面向」，台中市排名為六都第一，社會局恪守財政紀律，對於預算合理籌編並積極執行。

另台中市審計處針對教育局預算，目前中央補助完成9項，只有3項執行中主要是教育部補助的北屯區文小5、文中小3及文中5設校工程還在辦理中。

市議會教育委員會召集人李中表示，如果設校期程按進度施工中，審計部應明白指出執行率低的項目。

市府112年度預算，歲出應付保留數共124.4億餘元，保留金額前5名，有建設局32.1億、占26.46%；交通局27億、占34.84%；運動局20.7億、占62.62%； 水利局7億、占13.8%；衛生局4.6億、占4.43%。

台中審計處分析，其中營繕工程有79.9億、占64.3%，原因以工程規劃中、變更設計、或施工中尚未完工為主多，占逾五成。另工程、用地補償費或預付款尚未核銷有29.7億、占23.93%；委託或補助計畫跨年度或報告尚未審核通過有19億、占比15.33。

議員陳淑華表示，這幾年市府招標工程保留數過高，例如建設局、運動局與交通局應加強工程控管，嚴格擬訂期程，預算核實不要浮編。