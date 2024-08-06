市區超速44公里挨罰1.2萬+扣牌半年！她發文勸世：這段路要小心
交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里，讓不少駕駛一不小心就踩紅線吃罰單。有民眾表示，日前收到一張12000元的罰單，理由是在限速40公里的路段上「超速44公里」，除了感嘆荷包大失血，也提醒用路人行經該路段時要小心注意。
該民眾在臉書社團「台中市西屯區 大小事 社團」發文指出，8月4日也就是農曆7月1日當天，就收到一張1.2萬元的罰單，原因是她上個月開車行經「台中市南屯區向上路五段過五權西路三段往市區方向900公尺」的地方，被警員逕行舉發超速了。從罰單上可以看到，該區限速40公里，經檢定合格儀器測照，原PO的開車時速為84公里，超速44公里，因此依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第2款規定，罰款1.2萬元。
原PO提醒，「南屯、嶺東的朋友要小心，向上路兩個點都是40公里，（政府）一天收到的錢不知是百萬還是千萬」。貼文一出，不少網友留言表示，「哇！這下麻煩了，您的車牌要被扣6個月了」、「找個好地方，車子要停半年了」、「恭喜扣牌半年，原來我不孤單」、「一萬兩千元！買尬的，氣死人了」、「奉獻政府機關啦！當救濟吧」。
另外也有不少網友認為是原PO自己有錯在先，「向上路這個點很常測啊！牌子也都有擺啊」、「超速違規還可以講得理所當然，慢車道開到84公里，真的是…」、「慢車道40，快車道60，都有限速標誌」、「開車在路上，不管在高速、快速、一般道路、山路，只要看到照相機的圖，就請減速到速限內就沒錯了」、「因為之前發生重大車禍，所以政府只能出此下策」。
根據交通部規定，自2023年6月30日起，行車速度只要超過規定之最高時速40公里以上，就屬嚴重超速，依「道路交通管理處罰條例」中危險駕駛規定舉發，除罰鍰新台幣1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，還會吊扣車主牌照6個月。
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