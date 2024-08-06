大里「機11」用地 中市議員促先闢停車場

台中市大里聯合行政中心蓋不蓋引發地方爭議，民政局強調「計畫沒改變」。目前大里15期大里杙重劃區去年6月竣工，路口護欄已吊移，議員建議把大里聯合行政中心「機11」用地先開闢為臨時停車場，估計可停千輛以上汽機車，改善停車問題。交通局表示，將與民政局、地政局商議後再決定。

大里杙重劃區位於大里舊市區中心，面積6.96公頃，2018年底核定，原配合新建大里聯合行政中心，透過市地重劃畫設機關用地，解決辦公廳舍老舊、洽公不便、車位不足等問題，不過計畫一再延宕。民政局長吳世瑋稱「計畫從未改變」，但規畫意見不同，加上國發會要求納5%社宅用地，政策未定案，興建計畫要再溝通。

市議員張芬郁昨表示，要解決問題就是不要再拖，已完成的重劃區內道路和閒置空地應加快利用，像太平區育賢路「文中2」土地原本閒置，4年前闢建「臨時停車場」，去年市府再擴建第3期臨時停車場，都很受地方歡迎；「機11」緊鄰國光路，可以比照。