凱米釀災 檢討淹水、路基淘空

凱米颱風過境，行政院工程會主委陳金德昨到南投會勘，縣府估計復建經費達11億餘元，但災害準備金上半年豪雨釀災已用罄。陳金德說，可採即報即審加速作業。颱風淘空苗61線2公里處路基，公所封路搶修，周邊500戶得繞路3小時回家，縣府昨會勘，決定有條件開放通行。

彰化大城、芳苑、市區大埔排水周邊大淹水，議員昨舉行檢討會，與會村長痛批區域排水未清淤，雜草、淤沙影響排水，水閘門也未開啟。縣府表示，將調整抽水站與水閘門，後續會加強清淤。

風災造成南投縣信義、仁愛、竹山、鹿谷4鄉鎮受災嚴重，縣內公路、水利、觀光、建築、學校等公共設施復建，初估經費達11.1億元。縣長許淑華指出，中央前瞻治水計畫著重區域排水，南投多山，需要治山防災，中央缺乏大規模補助，盼增加預算支持。

縣府表示，已編列3.37億元災害準備金，但4、6月豪雨重創南投已全數用罄，又遭凱米颱風侵襲；信義投95線4.3K路段近年屢因強降雨，土石流阻斷道路，讓東埔村成孤島，颱風讓災害更擴大，將重新提報復建方案。

颱風淘空苗61線2公里處路基，路面僅剩一半，鄉公所緊急封路，預計11日搶修完成，影響大湖鄉大南村、東興村及泰安鄉大興村等500多戶出入，農產品運送也受影響。縣府、鄉公所昨會勘，決議上午7點至晚上8點有條件開放通行。

彰化大城、芳苑兩鄉大淹水，議員洪子超舉辦檢討會，芳苑鄉新街村長洪深泉表示，凱米風災讓新街淹水達50年來最為嚴重，問題是區排沒有清淤，影響排水的速度。大城鄉東港村長陳駿傑也表示，昨天上午退潮，潮間帶沒有水，頂溪港排水卻高水位排不出去，因為抽水棒沒有打開，應該要隨機應變。

居民痛批第四河川分署水閘門淹水時打不開，縣府區排攔汙柵被垃圾堵住，也影響排水；經會中討論決議，縣府將行代管第四河川分署的水閘，並加強清淤，請契約廠商立即進行。