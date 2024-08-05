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不必到日本！台灣也能吃到道地蕎麥麵 二林鎮農會推認證

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
日本全麵協的蕎麥麵職人擔任評審為台灣蕎麥麵師傅評分。記者簡慧珍／攝影
日本全麵協的蕎麥麵職人擔任評審為台灣蕎麥麵師傅評分。記者簡慧珍／攝影

夏日有的超商會推出日式蕎麥涼麵，很多消費者以為蕎麥麵都來自日本，彰化縣二林鎮農會推廣蕎麥食品40多年，去年輔導二林斗苑休閒農業區發展協會設立手打蕎麥麵教室，今年辦理蕎麥麵種子師資認證，全台14名蕎麥麵師傅參加，對日本職人專業與敬業的精神印象深刻。

二林鎮農會在原斗辦事處二樓手打蕎麥麵教室，舉辦日本海外首場的手打蕎麥麵段位認證。鎮農會總幹事邱士平今表示，日本全麵協派出関信雄等11名評審到二林進行蕎麥麵種子師資認證，檢視近年來手打蕎麥麵的培訓成果，希望未來推動蕎麥產業活動更順利。

二林鎮是全台少數種植蕎麥的鄉鎮，面積約40公頃，主要種植甜蕎，鎮農會開發蕎麥飲品、蕎麥蛋捲、蕎麥麵等食品，新冠疫情前邀請「日本全麵協」指派蕎麥麵職人來台參加蕎麥文化季，疫情趨緩日本全麵協去（2023）年鎮農會、二林斗苑休閒農業區發展協會邀請日本五段級蕎麥師傅示範製作蕎麥麵，並建立未來合作開辦課程，朝向建立檢定專業認證的制度推廣手打蕎麥麵。

二林鎮農會首次蕎麥麵段位認證，吸引全台14名蕎麥麵師傅挑戰，日本蕎麥麵職人評分後將經審慎討論再公布成績。台灣蕎麥麵師傅對日本職人一絲不苟的精神大感佩服。邱士平說，手打蕎麥麵教室將持續與「日本全麵協」合作，定期開辦課程，讓民眾不必前往日本就能體驗日式手打蕎麥麵活動。

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