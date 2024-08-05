「麟洋配」奧運2連霸 麗寶樂園摩天輪連7晚燈光秀獻祝福

巴黎奧運我國選手「麟洋配」王齊麟、李洋順利在羽球項目奪金，完成史無前例的2連霸，麗寶樂園今表示，即日起至11日，每天晚上7時起進行全長將近兩分鐘的燈光秀，並播放至隔日凌晨5時。

麗寶樂園說，燈光秀將比賽的運動項目一一呈現，其中有中華代表隊的紅白藍三色梅花動畫，還有射箭、體操吊環、拳擊、田徑、舉重、網球、羽球、桌球、高爾夫球、柔道、游泳，以及台灣GO~GO~GO等加油字樣，展現與選手同在、凝聚力量，為選手們加油，也邀請民眾一起熱血應援。

麗寶樂園說，區內的「Sky Dream天空之夢摩天輪」，直徑達120公尺，海拔總高384公尺，從3條國道、高鐵列車、國際機場等重要交通設施都能看得見，夜間燈光秀更是一大亮點，以往曾在國慶日、七夕、萬聖節、聖誕節都有主題燈光表演，也曾響應世界12強棒球賽等，希望能藉由此一地標，帶動更多人一同響應賽事與公益活動。