麟洋配巴黎奧運摘金 台中業者歡送2萬包掛耳咖啡

台灣羽球男雙李洋、王齊麟巴黎奧運再度摘金，舉國歡騰。台中連鎖咖啡歐客佬的咖啡師將出賽世界盃虹吸大賽，今天宣布，7日起來店消費送金牌精品掛耳咖啡1包，2萬包送完為止。

李洋與王齊麟組成的羽球男雙「麟洋配」昨晚在巴黎奧運力克中國代表隊奪金，創下連續2屆在奧運羽球男雙摘金紀錄，這也是台灣在巴黎奧運的第1面金牌。

歡慶「麟洋配」奧運摘金，歐客佬連鎖咖啡宣布，8月7日起，只要前來消費滿額即送金牌配方精品掛耳咖啡1包，每包訂價新台幣70元，將送出2萬包，送完為止。

世界盃虹吸咖啡大賽台灣區選拔賽日前成績揭曉，歐客佬咖啡師朱紹齊摘下冠軍，將代表台灣出賽明年的世界盃大賽。而去年台灣區冠軍張維欣，今年10月也將代表台灣參加在日本東京的世界盃虹吸大賽。

張維欣目前除了在歐客佬門市擔任咖啡師一職，本身也是咖啡證照班講師，今年將代表台灣前往日本東京挑戰世界盃冠軍。他表示，將全力以赴，爭取最好成績。

台灣歐客佬精品咖啡指出，長期深耕與世界咖啡產區農民契作創造永續價值，讓咖啡農能得到更合理的利潤，進而協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡；多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全台咖啡品項最多的商家。