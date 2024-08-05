災後公設復健初估破11億 南投災害預備金空了…工程會主委喊採「即報即審」

行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，該會主委陳金德今到南投會勘，縣府概估復建經費達11.1億元，但災害預備金因上半年豪雨釀災已用罄。陳金德說，採「即報即審」加速作業，讓施工與經費同步到位。

工程會主委陳金德、副主委李怡德等人今到南投縣勘災，先在縣府聽取專案報告，縣府指出，此次風災以信義、仁愛、竹山、鹿谷4鄉鎮受災最嚴重，縣內公路系統、水利、觀光、建築、學校等公共設施復建工程，概估所需經費達11.1億元。

縣長許淑華指出，中央前瞻治水計畫，多著重於區域排水，但南投多山，比較需要治山防災，但中央相對缺乏類似規模的補助，盼中央增加預算支持，並協助地方規畫設置臨時性土石堆置場，讓災後清理的土石可暫時堆置。

縣府今年編列的3.37億元災害準備金因今年4、6月豪雨重創南投，已全數用罄，又遭凱米颱風侵襲，目前各公所仍在調查提報災修復建工程，所需復建總金額持續滾動增加，亟需中央支援。

其中，信義投95線4.3K路段近年屢因強降雨致上邊坡野溪爆發土石流，阻斷道路讓東埔村成孤島，去年核定災修，但凱米颱風擴大災害規模，先前工程已無法施作，須修正加大鋼構橋梁的跨距橫越土石流，將重新提報復建方案。

副縣長王瑞德說，山區災害復建艱鉅，路途遙遠，可災害復建計畫經費報中央審核後又遭刪減，導致廠商承包意願低、常流標，中央應重視山區與平地情況不同，盡量別刪減經費，災害搶修才能快速。

凱米颱風也造成南投縣內76校受損，水里國中操場旁邊坡滑落最為嚴重；經了解，因操場上邊坡排水不良，現場要求列優先專案，評估擋土牆防護範圍，並指示務必在開學前辦理復建，周邊民宅淹水也納災修。

陳金德說，透過巡查專案盡速掌握各地災況，採「即報即審」加速作業，讓實質工程施作與所需經費同步到位，而部分地區因道路尚未搶通，災損復建可延期申報，並視地方災修工程難度作經費考量，同時依地方需求，跨部會全力提供協助。