快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

災後公設復健初估破11億 南投災害預備金空了…工程會主委喊採「即報即審」

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
行政院公共工程委員會主委陳金德（前排左2）今到南投，由副縣長王瑞德（前排左3）陪同會勘水里國中受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會主委陳金德（前排左2）今到南投，由副縣長王瑞德（前排左3）陪同會勘水里國中受災情形。圖／南投縣政府提供

行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，該會主委陳金德今到南投會勘，縣府概估復建經費達11.1億元，但災害預備金因上半年豪雨釀災已用罄。陳金德說，採「即報即審」加速作業，讓施工與經費同步到位。

工程會主委陳金德、副主委李怡德等人今到南投縣勘災，先在縣府聽取專案報告，縣府指出，此次風災以信義、仁愛、竹山、鹿谷4鄉鎮受災最嚴重，縣內公路系統、水利、觀光、建築、學校等公共設施復建工程，概估所需經費達11.1億元。

縣長許淑華指出，中央前瞻治水計畫，多著重於區域排水，但南投多山，比較需要治山防災，但中央相對缺乏類似規模的補助，盼中央增加預算支持，並協助地方規畫設置臨時性土石堆置場，讓災後清理的土石可暫時堆置。

縣府今年編列的3.37億元災害準備金因今年4、6月豪雨重創南投，已全數用罄，又遭凱米颱風侵襲，目前各公所仍在調查提報災修復建工程，所需復建總金額持續滾動增加，亟需中央支援。

其中，信義投95線4.3K路段近年屢因強降雨致上邊坡野溪爆發土石流，阻斷道路讓東埔村成孤島，去年核定災修，但凱米颱風擴大災害規模，先前工程已無法施作，須修正加大鋼構橋梁的跨距橫越土石流，將重新提報復建方案。

副縣長王瑞德說，山區災害復建艱鉅，路途遙遠，可災害復建計畫經費報中央審核後又遭刪減，導致廠商承包意願低、常流標，中央應重視山區與平地情況不同，盡量別刪減經費，災害搶修才能快速。

凱米颱風也造成南投縣內76校受損，水里國中操場旁邊坡滑落最為嚴重；經了解，因操場上邊坡排水不良，現場要求列優先專案，評估擋土牆防護範圍，並指示務必在開學前辦理復建，周邊民宅淹水也納災修。

陳金德說，透過巡查專案盡速掌握各地災況，採「即報即審」加速作業，讓實質工程施作與所需經費同步到位，而部分地區因道路尚未搶通，災損復建可延期申報，並視地方災修工程難度作經費考量，同時依地方需求，跨部會全力提供協助。

行政院公共工程委員會主委陳金德（左3）今到南投水里國中會勘，副縣長王瑞德（右1）說明受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會主委陳金德（左3）今到南投水里國中會勘，副縣長王瑞德（右1）說明受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，主委陳金德（中）今到南投縣政府聽取專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，主委陳金德（中）今到南投縣政府聽取專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，主委陳金德（右2）今到南投縣政府聽取專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，主委陳金德（右2）今到南投縣政府聽取專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會主委陳金德（右1）今到南投會勘水里國中受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會主委陳金德（右1）今到南投會勘水里國中受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會主委陳金德今到南投縣政府聽取公共設施災害復建專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會主委陳金德今到南投縣政府聽取公共設施災害復建專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會主委陳金德（左3）今到南投，並在副縣長王瑞德（左2）陪同下會勘水里國中受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會主委陳金德（左3）今到南投，並在副縣長王瑞德（左2）陪同下會勘水里國中受災情形。圖／南投縣政府提供
行政院公共工程委員會副主委李怡德今到南投縣政府聽取公共設施災害復建專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會副主委李怡德今到南投縣政府聽取公共設施災害復建專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會主委陳金德（左起）、副主委李怡德今到南投縣政府聽取公共設施災害復建專案報告。記者賴香珊／攝影
行政院公共工程委員會主委陳金德（左起）、副主委李怡德今到南投縣政府聽取公共設施災害復建專案報告。記者賴香珊／攝影

公共工程 凱米颱風 南投縣 災後 災損 許淑華 豪雨 陳金德

延伸閱讀

凱米襲台期間協助救災 顧立雄慰勉空軍第六聯隊

凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

比照莫拉克颱風強降雨設計 全運會雲林田徑場排水通過凱米強降雨

南投縣道災修需9.8億 許淑華盼中央從寬從速核定

相關新聞

影／對陸出口3年衰退6億美元 許淑華喊話中央籲正視

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，我國農業總出口值已出現連2年下滑，原因與近3年對中國大陸出口值衰退逾6億美元有關...

麟洋配巴黎奧運摘金 台中業者歡送2萬包掛耳咖啡

台灣羽球男雙李洋、王齊麟巴黎奧運再度摘金，舉國歡騰。台中連鎖咖啡歐客佬的咖啡師將出賽世界盃虹吸大賽，今天宣布，7日起來店...

災後公設復健初估破11億 南投災害預備金空了…工程會主委喊採「即報即審」

行政院公共工程委員會下鄉巡查協助地方加速公共設施災害復建專案，該會主委陳金德今到南投會勘，縣府概估復建經費達11.1億元...

凱米走了還在積水…彰化2鄉大淹水「50年來最嚴重」 檢討會點出2主因

凱米颱風強雨豪雨造成彰化縣西南角沿海鄉鎮大淹水，今在大城鄉公所舉行檢討會議，與會村長、居民紛紛反映風災前區排沒清淤，風災...

后豐大橋接堤南路花1億紓壅塞 楊瓊瓔：可望年底完工

台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，預定2025年2月11日竣工，目前進度穩定超前，立委楊瓊瑛呼籲施工單位...

大里聯合中心何時蓋未定 民代：重劃區先闢停車場

台中市議員張芬郁今指出，大里的15期大里杙重劃區去年6月竣工，路口原本築起的護欄上周已吊移，道路兩旁已開始有人停車，附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。