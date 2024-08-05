凱米走了還在積水…彰化2鄉大淹水「50年來最嚴重」 檢討會點出2主因

凱米颱風強雨豪雨造成彰化縣西南角沿海鄉鎮大淹水，今在大城鄉公所舉行檢討會議，與會村長、居民紛紛反映風災前區排沒清淤，風災期間抽水站和水閘功能失靈，是50年來最嚴重淹水的主因，縣政府水利資源處承諾調整抽水站與水閘功能，會後盡速進行區排清淤工程。

縣議員洪子超舉辦「是天災還是人禍？凱米颱風風災檢討會議」，邀請第四河川分署、縣政府水資處列席，凱米颱風重災區的大城與芳苑兩鄉都有村長、居民參加。芳苑鄉新街村長洪深泉表示，凱米風災讓新街淹水程度為近50年最嚴重，問題出在區排沒清淤。

「有錯就要改。」大城鄉東港村長陳駿傑說，今上午退潮，潮間帶沒水，內陸例如頂溪港排水卻高水位排不出去，原因出在抽水棒打不開，政府不能死守法令，應該隨實際情況應變打開水閘，維護人民的生命財產及安全。

大城鄉公所建設課長鈺萍指出，興建台61線道路改變大城鄉外五間寮等排水的水路，必須打開第九十、九十二號水門，否則部分地區到現在積水未退，無法排入魚寮溪。鄉代會秘書徐舜賢也表示，集集攔河堰放水時應封閉河三取水口，以免溢流到下游，此外，太陽能光電區施設時申請基地作為滯洪池，廠商應兌現申請用途。

東港村蔡姓居民反映，公館排水的十五號水門沒打開，相鄰4村和公館村的雨水都積留公館。大城鄉前鄉代林鶴連建議水閘應改為至少一半為動力水閘，內陸排水水位到一定程度即可靠水力推開和排水，另一半保留攔汙閘維持現在先攔汙再抽水的模式。

大城鄉長陳玉照說，外五間寮、過溝兩座抽水站完工時，曾要求區排清淤，當時縣政府滿口答應結果都沒清，拜託凱米風災後一定要進行。

村長、居民說拉不開重達1噸以上的水閘時，第四河川分署人員回應回應說使用旁邊器材10分鐘可開啟，被反駁「拉30分鐘才打開一點」。居民也抱怨最外面水閘屬河川分署管理，裡面水閘是縣政府管理，「一個出將，一個出兵，各管各的，倒楣是百姓。」

第四河川分署及縣政府水資處達成共識，縣政府行文申請代管第四河川署的水閘，對於清淤則在座談會後水資處要求開口契約廠商立即進行，並重新調整攔汙閘與抽水棒的功能，評估攔汙閘單獨操作的可行性。

凱米風災期間，台76新闢通車道路的芳苑路段文津等村嚴重淹水，芳苑鄉長林保玲和鄉民都反映與台76開闢時「自己做自己的」沒整體規劃水路，害沿線村莊大淹水，縣長王惠美致電交通部李孟諺，交通部已指派公路總局會勘，正調查和彙集道路兩側的淹水原因。