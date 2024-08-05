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南投縣道災修需9.8億 許淑華盼中央從寬從速核定

中央社／ 南投縣5日電

颱風凱米造成南投縣多處「縣道」受損，縣府初估需9億8000多萬元災修經費，南投縣長許淑華今天說，將向中央反映各項災損及需要中央協助項目，希望中央從寬、從速核定經費。

南投縣政府今天召開縣務會議，會中由各局處報告颱風凱米各項災修、復建工作，許淑華表示，信義、水里、竹山、鹿谷、埔里、仁愛等鄉鎮受災嚴重，縣府正積極協助各鄉鎮公所彙整與提報災修工程，也希望中央能支持、協助相關經費，並協助南投治山防災。

許淑華說，縣內受災情形大致彙整完畢，農業損害仍由各鄉鎮市公所回報中，統計農業受災面積約1440公頃，初估農損金額約新台幣1億多元，盼中央延長農業天然災害救助受理日期，讓農民、公所有時間查報。

有關道路損害，縣府工務處初估縣道需9億8000多萬元災修經費；因目前各鄉鎮市公所持續提報路損災修工程項目，許淑華表示，縣府會將縣內各項災損情形及需中央協助部分向中央說明與反映，也希望中央核定災修復建經費能從寬、從速。

許淑華也說，颱風侵襲時最常見路樹傾倒，責由工務處與鄉鎮市公所研議，建立行道樹開口契約廠商，除颱風來臨前修剪，也可立即移除倒樹；也要求工務處規劃設置臨時土石堆置場，尤其靠山區、易受土石流侵害鄉鎮，暫時堆置災後清理土石以免2次災害。

許淑華 颱風

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