后豐大橋接堤南路花1億紓壅塞 楊瓊瓔：可望年底完工

台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，預定2025年2月11日竣工，目前進度穩定超前，立委楊瓊瑛呼籲施工單位縮短交通影響期，半年底前完工通車。

目前引橋段的下部結構及預力梁吊裝已順利完成，配合分隔島改建及引橋銜接作業，市府建設局表示，后豐大橋往豐原方向的部分汽車道及機車道將全面封閉。

立委楊瓊瓔日前召開有關單位協調會議，她說，后里往豐洲科技工業園區車輛可分流，紓解后豐大橋、國豐路等尖峰壅塞，地方建議多年，經濟部產業園區管理局補助8082萬元，約82%，市政府自籌1774萬元，約18%，工程總經費約9856萬元。

楊瓊瓔表示，通車後，后里地區前往豐洲科技工業園區上班，將可望縮短15分鐘車程，減少后豐大橋尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，促進豐洲一、二期工業園區發展。目前后豐大橋下游側新增的堤南路引道工程進度穩定且超前，預計今年12月底完工啟用。

台中市建設局說明，工期約140天，將依交維計畫進行車道調整，除遮蔽原有三座標誌牌、塗銷路面標線、設置臨時路面標線及交通錐，往國道4號及國豐路的汽車道和機車道漸縮，往豐原方向的部分汽車車道及機車道將全面封閉。完工後保持原有車道數不變，增設右轉堤南路車道，新增往豐洲工業區的指示牌。

交通部公路局中區養護工程分局指出，堤南路匝道完工後，三豐路南向進入后豐大橋的4車道將銜接7車道，用路人僅有50公尺的決策空間，容易猶豫，至於右轉至后豐大橋的3車道上游處缺乏引導措施，將增設資訊可變標誌相關宣導設施。

關於后豐大橋下匝道上游處車道配置優化計畫，中區養護工程分局表示，后豐大橋車流複雜，改善易肇事路口，將增加行人庇護島的設置。