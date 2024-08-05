后豐大橋接堤南路花1億紓壅塞 楊瓊瓔：可望年底完工
台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，預定2025年2月11日竣工，目前進度穩定超前，立委楊瓊瑛呼籲施工單位縮短交通影響期，半年底前完工通車。
目前引橋段的下部結構及預力梁吊裝已順利完成，配合分隔島改建及引橋銜接作業，市府建設局表示，后豐大橋往豐原方向的部分汽車道及機車道將全面封閉。
立委楊瓊瓔日前召開有關單位協調會議，她說，后里往豐洲科技工業園區車輛可分流，紓解后豐大橋、國豐路等尖峰壅塞，地方建議多年，經濟部產業園區管理局補助8082萬元，約82%，市政府自籌1774萬元，約18%，工程總經費約9856萬元。
楊瓊瓔表示，通車後，后里地區前往豐洲科技工業園區上班，將可望縮短15分鐘車程，減少后豐大橋尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，促進豐洲一、二期工業園區發展。目前后豐大橋下游側新增的堤南路引道工程進度穩定且超前，預計今年12月底完工啟用。
台中市建設局說明，工期約140天，將依交維計畫進行車道調整，除遮蔽原有三座標誌牌、塗銷路面標線、設置臨時路面標線及交通錐，往國道4號及國豐路的汽車道和機車道漸縮，往豐原方向的部分汽車車道及機車道將全面封閉。完工後保持原有車道數不變，增設右轉堤南路車道，新增往豐洲工業區的指示牌。
交通部公路局中區養護工程分局指出，堤南路匝道完工後，三豐路南向進入后豐大橋的4車道將銜接7車道，用路人僅有50公尺的決策空間，容易猶豫，至於右轉至后豐大橋的3車道上游處缺乏引導措施，將增設資訊可變標誌相關宣導設施。
關於后豐大橋下匝道上游處車道配置優化計畫，中區養護工程分局表示，后豐大橋車流複雜，改善易肇事路口，將增加行人庇護島的設置。
至於台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程完工後養護介面問題，也在楊瓊瓔委員協調下，有關橋台路面部分，由交通部公路局中區養護工程分局負責養護，堤南路平面部面由市府養工處負責養護。
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