台中后豐大橋接堤南路工程超前 民代盼年底通車

台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，預定明年2月竣工，由於工程進度超前，國民黨立委楊瓊瓔今天表示，已要求施工單位縮短交通影響期，盼年底完工通車。

台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程，預定民國114年2月竣工。目前引橋段的下部結構及預力梁吊裝已順利完成，配合分隔島改建及引橋銜接作業，后豐大橋往豐原方向的部分汽車道及機車道將全面封閉。

楊瓊瓔日前召開「台13線后豐大橋新增引道銜接堤南路橋面車道配置檢討暨養護介面協調會議」，她在會中提出5項建議，分別為車道配置與標誌設置、機車待轉區調整、公車站牌遷移、堤南路觸動式號誌設置及養護介面協調等。

台中市建設局說明，工程完工後將保持原有車道數不變，但將增設右轉堤南路車道，並新增往豐洲工業區的指示牌，以提升交通流量和行駛便利性。

交通部公路局中區養護工程分局指出，堤南路匝道完工後，三豐路南向進入后豐大橋的4車道將銜接7車道，用路人僅有50公尺的決策空間，容易造成猶豫，至於右轉至后豐大橋的3車道上游處缺乏引導措施，將增設CMS資訊可變標誌相關宣導設施。

楊瓊瓔表示，未來完工通車後，后里地區前往豐洲科技工業園區上班，將可望縮短15分鐘車程，減少后豐大橋尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，促進豐洲1、2期工業園區發展。目前后豐大橋下游側新增的堤南路引道工程進度穩定且超前，預計可在今年12月底完工啟用。